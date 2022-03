Von der Leyen: "L'Europa usi il proprio peso per acquisti congiunti di gas"

Contro i "prezzi elevati e volatili" del gas l'Unione Europea deve usare il suo "peso" e iniziare ad effettuare acquisti congiunti, insieme a regole rigide per lo stoccaggio, anziché competere tra Paesi europei e portare i prezzi verso l'alto.

Lo ha detto la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo a Bruxelles.

"Domani discuterò con il presidente Biden di come rendere prioritarie le consegne di Gnl (Gas naturale liquefatto, ndr) dagli Usa all'Ue nei prossimi mesi. Puntiamo ad avere un impegno per ulteriori forniture per i prossimi due inverni", ha aggiunto la presidente.