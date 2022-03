Ucraina, von der Leyen: "Ogni secondo un bambino è diventato un rifugiato dall'inizio della guerra"

Secondo l'Onu e l'Unicef sarebbero oltre 3 milioni e mezzo i profughi ucraini in fuga dal paese a causa della guerra. Tra questi il 90% sono donne, anziani e bambini. Gli uomini restano al fronte per combattere.

"Milioni di persone stanno fuggendo dalle bombe che cadono sulle città ucraine. Stanno lasciando le loro case e le loro vite alle spalle, per mettersi in salvo in altre parti dell'Ucraina o nei Paesi vicini. Un bambino ucraino è diventato un rifugiato ogni secondo dall'inizio della guerra. Il mondo deve difenderli".

Ne parla anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, annunciando un'iniziativa di raccolta fondi per il 9 aprile.

La Commissione europea e il governo del Canada hanno annunciato il lancio di una campagna globale per raccogliere fondi a sostegno delle persone in fuga dall'invasione dell'Ucraina, in collaborazione con l'organizzazione internazionale Global Citizen. La campagna "Stand Up For Ukraine" cerca di mobilitare governi, istituzioni, artisti, aziende e individui per indirizzare finanziamenti a sostegno degli sforzi umanitari in Ucraina e nei paesi vicini.

Global Citizen annuncerà maggiori dettagli nei prossimi giorni su come le persone possono dare il proprio contributo.La campagna culminerà in un evento di impegni il 9 aprile, co-ospitato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e dal primo ministro Justin Trudeau. L'obiettivo è raccogliere fondi e mobilitare sostegno in modo più ampio, per soddisfare le esigenze degli sfollati interni e dei rifugiati.

"L'Unione europea si prende cura dei bisogni dei milioni di rifugiati che ospita. E faremo un ulteriore passo avanti. Ma serve ancora tanto e il coraggioso popolo ucraino merita la solidarietà dei cittadini e dei governi di tutto il mondo. Insieme, possiamo dare loro una casa sicura e portare un po' di luce nelle loro vite in quest'ora buia", spiega la presidente.