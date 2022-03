William e Kate ballano sulle note di Bob Marley e suonano i bonghi ma non mancano le proteste

I Reali hanno visitato il Paese e abbracciato le tradizioni , oltre ad aver incontrato le istituzioni . Lo scopo della missione, secondo le indiscrezioni della stampa inglese, era quello di migliorare i rapporti con le ex-colonie caraibiche britanniche , nella speranza di evitare l'effetto domino della decisione presa da Barbados , lo scorso anno, di abolire la monarchia e passare al sistema repubblicano. Ma già nella prima tappa del loro viaggio, il Belize , i duchi erano stati accolti da una manifestazione contro la monarchia . E in Giamaica, nonostante il loro tentativo di familiarizzare con la popolazione e la loro allegria, è successa la stessa cosa: " Il principe William dovrebbe scusarsi per il sangue, le lacrime e il sudore che lo schiavismo ha inflitto alla Giamaica quando era una colonia dell'Impero britannico " è il messaggio di protesta con il quale i dimostranti hanno accolto l'arrivo dei duchi nell'isola dei Caraibi.

La visita di William e Kate, organizzata dagli strateghi della Casa Reale per rilanciare il lustro della Corona, non sembra quindi servita a fare cambiare idea al Governo giamaicano che intende indire un referendum sull' indipendenza dal Regno Unito per diventare una Repubblica, entro due anni.

Fonti di Buckingham Palace hanno anticipato che William presenterà una qualche forma di scuse per lo schiavismo coloniale, in un discorso già programmato. Sebbene in Giamaica la regina Elisabetta non eserciti alcun potere, neanche cerimoniale, la monarchia britannica è rappresentata da un governatore locale e questo, a molti, ricorda il tempo degli schiavi sfruttati da colonialisti inglesi.

Riguardo al caso di Barbados, il 30 novembre 2021 l'isola si è autoproclamata ufficialmente repubblica, rimuovendo la regina Elisabetta II dal suo titolo di capo di Stato, in una cerimonia alla presenza del figlio, il principe Carlo e ha nominato Sandra Mason, precedentemente Governatrice generale, prima Presidente della nuova Repubblica. A seguito di ciò, pare che la regina sia preoccupata che le altre ex-colonie, tra cui Australia, Canada e Nuova Zelanda, possano fare lo stesso. Gli osservatori danno questa rottura come inevitabile quando Carlo salirà al trono, dato che il principe è molto meno amato della madre nel Commonwealth, l'organizzazione intergovernativa di 54 Stati indipendenti accomunati dalla passata appartenenza all'impero britannico.

Ma Kate e William sono lì per provare a cancellare quell'immagine…