William e Kate contestati dai residenti annullano la visita a un villaggio del Belize

Il principe William e sua moglie Kate hanno cancellato una visita prevista per questo fine settimana in una fattoria di cacao in Belize, la prima tappa di un tour nei Caraibi, a causa di "questioni delicate" che coinvolgono la popolazione locale, hanno detto dei funzionari sabato. "Possiamo confermare che a causa di questioni delicate che coinvolgono la comunità di Indian Creek, la visita è stata spostata in un altro luogo - ulteriori dettagli saranno forniti a tempo debito", ha detto una portavoce di Kensington Palace. Il governo del Belize ha confermato che il programma è cambiato con una visita ora prevista presso un altro sito.

L'arrivo del Duca e della Duchessa di Cambridge coincide con la celebrazione del 70° anno della Regina Elisabetta sul trono, e arriva quasi quattro mesi dopo che Barbados ha votato per diventare una repubblica, tagliando i legami con la monarchia ma rimanendo parte del Commonwealth delle Nazioni a guida britannica. Il viaggio prevede tappe anche in Giamaica e alle Bahamas ed è stato studiato per tentare di rinsaldare i legami con le ex colonie dell’impero britannico.