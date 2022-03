Zelensky ai mercenari: "potrebbe essere la peggiore decisione della vostra vita"

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha avvertito coloro che cercano di unirsi alle forze russe in Ucraina che questa sarebbe stata "la peggiore decisione della vostra vita", in un nuovo videomessaggio pubblicato nella notte italiana su Facebook. "Una vita lunga è meglio dei soldi che vi vengono offerti per una breve", ha detto Zelensky affermando che l'Ucraina ha informazioni che l'esercito russo sta reclutando mercenari da altri Paesi.