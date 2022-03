Zelensky al forum di Doha: produrre più petrolio per sfuggire al ricatto della Russia

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è comparso a sorpresa in videocollegamento al forum di Doha, in Qatar. Nel corso del suo intervento ha accusato la Russia di minacciare il mondo con le sue armi nucleari e ha sottolineato che i musulmani in Ucraina dovranno combattere durate il mese del digiuno di Ramadan, che inizierà il 2 aprile.

"La Russia si sta deliberatamente vantando che può distruggere con armi nucleari non solo un certo Paese ma l'intero pianeta", ha detto Zelensky. E ancora: "Dobbiamo assicurare che questo mese sacro di Ramadan non sia oscurato dalla tristezza del popolo in Ucraina".

Zelensky ha chiesto ai Paesi di aumentare le loro esportazioni di energia. Una richiesta particolarmente importante a proposito del Qatar, visto che è leader mondiale nelle esportazioni di gas naturale. "Il futuro dell'Europa è affidato ai vostri sforzi - ha detto il presidente ucraino - vi chiedo di aumentare la produzione di energia per garantire che tutti in Russia capiscano che si può usare l'energia come un'arma".

"Siamo solidali con i milioni di persone e rifugiati innocenti che sono vittime di questa guerra ingiusta e di calcoli geopolitici". Così l'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, in apertura del forum di Doha.