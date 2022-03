Zelensky alla Camera: "Il nostro popolo è diventato l'esercito. Bene gli aiuti, ora altre sanzioni"

Dopo una notte di bombardamenti (più di 80 su Kharkiv), nel ventisettesimo giorno di guerra, oltre ai quotidiani combattimenti sul campo, con il tragico corollario di morti e feriti, l’evento della giornata (almeno per i riflessi italiani) è stato il discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Montecitorio , davanti al presidente del Consiglio Mario Draghi, al suo governo e al Parlamento riunito in seduta comune.

“Il nostro popolo è diventato l’esercito”

Un discorso breve ma appassionato, accolto da un lungo e unanime applauso dell’emiciclo. Zelensky, che pochi minuti prima aveva avuto un colloquio telefonico con papa Francesco , ha dichiarato che “il nostro popolo è diventato l'esercito”, a rimarcare la tenace resistenza ucraina, definita “eroica” dal premier Draghi nel suo breve saluto. Riferendosi ai russi, il presidente Zelensky ha poi chiarito che “il loro obiettivo è l'Europa, influenzare le vostre vite, avere il controllo sulla vostra politica e la distruzione dei vostri valori. L'Ucraina è il cancello per l'esercito russo, loro vogliono entrare in Europa ma la barbarie non deve entrare”. Parlando poi di Mariupol, città-martire della lotta sanguinosa contro l’invasore russo, Zelensky ha fatto un paragone con Genova , che per numero di abitanti e posizione strategica (sul mare) è simile al centro portuale sul Mar d’Azov, tra la Crimea e il Donbass. “È come Genova” scandisce il presidente ucraino, “immaginate Genova completamente bruciata. Come una città da cui scappano le persone per raggiungere i pullman per stare al sicuro”.

“Grazie per il vostro aiuto, abbiamo bisogno di altre sanzioni”

Viene interrotto da dieci applausi, Volodymyr Zelensky, mentre illustra al Parlamento (e, attraverso l’Aula, a tutti gli italiani) la tragica situazione del suo popolo e del suo paese, aggiornando il triste dato sui bambini morti (117 piccole vite spezzate), senza considerare le migliaia di vittime tra civili e militari. “Con la pressione russa – dice Zelensky – ci sono migliaia di feriti, centinaia di migliaia di vite distrutte, di case abbandonate, i morti nelle fosse comuni e nei parchi”. Zelensky prima ringrazia a più riprese l'Italia per l'accoglienza e l'aiuto ai profughi giunti nel nostro paese, poi ricorda che “abbiamo bisogno di altre sanzioni, di altre pressioni” per fermare l’invasore. Infine, lancia il suo ennesimo, accorato appello a rendere sempre più difficile la vita degli oligarchi russi, evitando che l'Italia diventi una sorta di enorme resort di lusso per gli amici di Putin.

Cresce ancora il numero dei profughi

La giornata si era aperta con l’ennesimo allarme lanciato dal presidente statunitense Joe Biden sull’uso di armi chimiche e biologiche da parte delle forze di Mosca, accusa respinta al mittente dai diretti interessati. E mentre Volodymyr Zelensky ribadiva la necessità di un incontro faccia a faccia con Vladimir Putin, a Severodonetsk, nella regione di Lugansk, i russi facevano fuoco su persone in coda fuori da un supermercato, provocando morti e feriti. La contraerea è entrata in azione a Odessa, sul Mar Nero, al momento il fronte più caldo dell’avanzata russa. Il ministro della Salute dell’Ucraina ha parlato di dieci ospedali completamenti distrutti dall’aviazione di Mosca; quello dell’Agricoltura, invece, ha ammesso che il paese è stato costretto a bloccare le esportazioni per garantire la sopravvivenza del popolo rimasto a combattere. Intanto, sul fronte dei profughi, il loro numero ha superato i tre milioni e mezzo di persone, con la Polonia ad essere il paese europeo ad averne accolti di più.

Una giornalista liberata, altri rapiti

La tv ucraina Hromadske ha annunciato che la giornalista Victoria Roshchyna, rapita dai russi lo scorso 15 marzo, è stata rilasciata. A questa buona notizia, nelle prime ore della giornata aveva fatto da contraltare l’annuncio che le truppe nemiche avevano arrestato alcuni giornalisti di un giornale della regione di Zaporizhzhya, bloccandone il sito web. Diversi reporter del quotidiano Melitopolski Vidomosti, hanno precisato media ucraini, sono stati arrestati e portati in un luogo sconosciuto da uomini armati.

Biden parte per l’Europa, attesa per nuove sanzioni

“Domani andrò in Europa per incontrare i nostri alleati e partner esattamente un mese dopo che Putin ha lanciato la sua brutale guerra in Ucraina” ha scritto su Twitter il presidente statunitense Joe Biden, aggiungendo che “in questo viaggio chiariremo che l'Occidente è unito nella difesa della democrazia. Putin pensava che ci avrebbe diviso, ma non siamo mai stati così forti nella nostra storia recente. Siamo con l'Ucraina e continueremo a garantire che Putin paghi un pesante prezzo economico per le sue azioni”. In quell’occasione, l’Europa dovrebbe fissare le nuove sanzioni con cui colpire Mosca. A proposito del summit della Nato, previsto per il 24 marzo a Bruxelles, che si terrà insieme al vertice dei paesi del G7 e al Consiglio europeo, si apprende che il presidente ucraino vi prenderà parte in forma virtuale.

La resistenza degli ucraini mette in difficoltà i russi

A quasi un mese dallo scoppio del conflitto, gli analisti del Pentagono – sulla base dei dati forniti dall’esercito ucraino, poi riscontrati da Washington – certificano gli effetti positivi della resistenza di Kiev, che dà filo da torcere alla Russia in tutte le principali città. Ci sono anche i primi “segnali di un contrattacco”, ossia la risposta delle forze armate locali davanti al tentativo di sfondamento dei russi, che ora sarebbero addirittura in difficoltà. Ma i problemi per “l’invincibile Armata” di Mosca non starebbero solo nella perdita del controllo di Makariv, uno degli accessi alla capitale, ma anche in un grave problema di rifornimenti: le truppe del Cremlino avrebbero scorte per appena due-tre giorni, secondo l'ultimo rapporto dell'esercito di Kiev. Gli aiuti militari forniti dall'Occidente fanno la differenza e le forze ucraine “stanno andando all'offensiva in alcune zone, inseguendo i russi”.