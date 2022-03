Zelensky alla Knesset: "Russi come i nazisti, ci vogliono tutti morti". Domani nuovo round negoziale

Continuano i bombardamenti nel 25° giorno di guerra ma soprattutto dal cielo: per il secondo giorno le forze armate russe annunciano di avere utilizzato i sistemi missilistici ipersonici Kinzhal "per colpire obiettivi militari in Ucraina". Distrutta una grande base di carburante e lubrificanti a Mykolaiv. Sin dall'alba sirene d'allarme antiaeree in quasi tutte le regioni del paese - secondo quanto riporta il Kyiv Independent - Kiev, Odessa, Kharkiv, Mykolaiv, ma anche nel Nord Ovest - quasi una zona franca, risparmiato nelle prime settimane del conflitto - a Leopoli, Ternopil, Ivano-Frankivsk, Dnipropetrovsk, Rivne, Volinia, Cherkasy, Zhytomyr e Vinnytsia. Ma anche oggi le più martoriate sono Kharkiv - ormai ridotta quasi a macerie - e la strategica Mariupol: l'ultimo tassello che serve a Putin per unire Russia Donbass e Crimea e chiudere il mar d'Azov. Sono i residenti della città assediata a venire "obbligati a migliaia a trasferirsi in Russia", lo afferma sempre il Kyiv Independent, che cita come fonte il municipio: "I civili verrebbero portati in campi dove i russi controllano i loro cellulari ed i loro documenti per poi deportarli verso città remote della Russia", scrive ancora il giornale ucraino. Su quel che resta della città, a Mariupol continuano a cadere missili: armi pesanti vengono sparate da quattro navi della Marina. La Bbc cita un post sul Telegram delle autorità municipali: "La Russia attacca una scuola a Mariupol dove avevano trovato rifugio circa 400 persone, l'edificio sarebbe stato distrutto - continua il messaggio - e sotto le macerie restano donne, bambini e anziani". L'emittente britannica specifica che le informazioni non sono state verificate indipendentemente, come è difficile confermare - nella guerra incessante di propaganda - anche la notizia, sempre di fonte russa, secondo la quale un loro attacco avrebbe provocato 100 morti, bombardando una base militare di Zhytomyr, dove si addestravano mercenari stranieri. Lo riferisce Interfax - agenzia di Mosca - citando il ministero russo della Difesa. Poi, l'ultimatum russo: “Militari lascino Mariupol”. La Russia invita "tutte le formazioni militari ucraine a lasciare Mariupol domani, senza armi e munizioni", così il capo del Centro di controllo della difesa nazionale russo, Mikhail Mizintsev, citato dall'agenzia di Mosca Interfax, "Tra le 10 e mezzogiorno di domani, tutte le formazioni militari ucraine ed i mercenari stranieri senza eccezioni, senza armi e munizioni, devono uscire utilizzando il percorso concordato con l'Ucraina", così Mizintsev.

Ap photo Ucraina, bombardamenti a Mariupol

La vicepremier ucraina: “Donne stuprate e uccise dai russi”

Ihor Sapozhko, sindaco di Brovary, città ucraina di circa 140mila abitanti, ha detto di essere venuto a sapere da alcuni testimoni, fuggiti dalle zone occupate dall’esercito di Putin, che “i soldati russi violentano le donne ucraine. È un problema grave, ancora non capiamo quanto sia diffuso. Ma siamo già a conoscenza di casi specifici", avrebbe detto in un'intervista raccolta dal Corriere della Sera. Poco anche la vicepremier ucraina, Olha Stefanishyna, confermerebbe durante una intervista: “Donne stuprate e uccise dai russi”.



Ansa Zelensky in diretta a Tel Aviv

Zelensky parla al Parlamento di Israele

Il premier fa un intervento al Parlamento israeliano, la Knesset: "Non è una esercitazione russa in Ucraina, è una guerra vera e propria su ampia scala. Perché la Russia - continua Zelensky - ha l'obiettivo di distruggere il nostro popolo, i nostri bambini, le nostre sovranità". Davanti ai 120 deputati di israele, fa un paragone che da alcuni - nello Stato ebraico - verrà definito troppo ardito: "Come gli ebrei che cercavano sicurezza e di sfuggire ai nazisti, i russi vogliono una ‘soluzione finale’, senza questa guerra non potrebbero mettere fine alla questione ucraina, esattamente come 80 anni fa con il popolo ebraico". Irritazione viene espressa dal ministro israeliano, Yoaz Hendel: "Israele - dice - apprezza il presidente dell'Ucraina e sostiene il popolo ucraino con il cuore e con i fatti, ma è impossibile riscrivere la terribile storia dell'Olocausto, un genocidio che è stato commesso anche sul suolo ucraino. La guerra è terribile ma la comparazione con gli orrori dell'Olocausto e la 'soluzione finale' sono oltraggiosi".

screenshot Rai3 Di Maio, Che tempo che fa

Di Maio: 276 italiani ancora in Ucraina

Intanto continua anche oggi il tentativo di far uscire dal Paese tutti gli italiani ancora rimasti. Il ministero degli Esteri, Luigi Di Maio, dà le cifre: "Sono 276 gli italiani ancora in Ucraina, stiamo seguendo tutti i casi nelle aree più colpite, la maggioranza di loro dichiara di voler restare", così Di Maio a "Che tempo che fa", e sottolinea come in una sola settimana si è riusciti a far scendere il numero dei rimasti "da 400 a 276 italiani". Tra quelli che non si riesce ancora a portare lontano dal conflitto, l'ex fotografo Andrea Cisternino, bloccato in un rifugio circondato dalle forze russe, a 45 km da Kiev senza né cibo né acqua da 24 ore, l'appello disperato della moglie, Vlada Shalutko: "La situazione è tragica. Ci stiamo attivando per far arrivare la Croce Rossa per portare viveri, ma serve l'accordo con i russi".

Ansa Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu