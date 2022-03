Zelensky fa ascoltare le sirene di guerra: "Per voi 20 secondi, noi le sentiamo da 25 giorni"

"L'avete sentito per soli 20 secondi, mentre noi lo sentiamo da giorni, da settimane - ha detto - I nostri cittadini appena sentono le sirene portano gli anziani e i bambini nei rifugi, nelle cantine per salvarsi, per sopravvivere alle bombe russe. Con il suono di queste sirene gli ucraini convivono, lavorano, salvano le vite, cercano di dormire, partoriscono bambini, muoiono. Migliaia di persone sono morte a causa di questa guerra russa contro l'Ucraina. Vi prego di commemorare con un minuto di silenzio ogni persona morta per la nostra libertà".

"Ora non spaventatevi ma vi faccio sentire ciò che sentono gli ucraini da 25 giorni". Il presidente ucraino Volodimir Zelensky ha postato un video su Telegram in cui fa ascoltare per venti secondi il suono delle sirene che da 25 giorni si sentono in Ucraina a causa dell'attacco russo al Paese.

Zelensky chiede all'Ue lo stop del commercio con la Russia

Il presidente dell'Ucraina ha poi chiesto all'Europa di fermare tutti gli scambi commerciali con la Russia.

"Senza il commercio con voi e con le vostre aziende la Russia non avrà soldi per questa guerra. Perché nessuno ha il diritto di flagellare l'Europa. Quando il razzo russo è caduto a 20 km dal confine Nato, quando i carri armati russi sparavano contro la nostra centrale nucleare, tutti hanno finalmente capito che bisogna dare ascolto all'Ucraina, bisogna aiutarci perché da questo dipende anche la vostra vita. Per favore non sponsorizzate la macchina da guerra contro questo paese. Gli occupanti non devono ricevere un euro. Chiudete i vostri porti. Non fornitegli beni. Rifiutate le loro risorse energetiche. Fate pressione affinché la Russia vada via dall'Ucraina'', ha detto il presidente dell'Ucraina Vlodomir Zelensky nel videomessaggio.

''So che la pace è possibile e voi dovete agire per arrivare alla pace - ha aggiunto - Ciascuno in Europa, ciascuno in Germania deve agire affinché Kiev possa essere chiamata Nuova Berlino, affinché le nostre strade tornino a essere sicure come le vostre, affinché si sentano le risate di gioia e si vedano i sorrisi, affinché i bambini giochino non nei rifugi, e affinché tutti noi possiamo dimenticare le sirene, come ormai l'avete dimenticate voi. I razzi russi non devono avere nessuna chance, nessuna chance le bombe russe, nessuna chance la guerra. Agite, affinché ci sia la pace''.