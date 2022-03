Zelensky: "I negoziati con la Russia sono difficili, a volte scandalosi, ma vanno avanti"

"Continuiamo a lavorare su vari livelli per costringere la Russia alla pace. Continuano i difficili negoziati per terminare questa guerra brutale. È molto difficile, a volte scandaloso. Ma passo dopo passo andiamo avanti". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel nuovo video notturno pubblicato sui principali social network. Un appuntamento fisso ormai con le prime ore della notte per aggiornare il suo popolo sui negoziati con la Russia e anche per parlare degli appuntamenti avuti nella giornata appena trascorsa, dal collegamento con il parlamento italiano alla telefonata con Papa Francesco. Un messaggio che però si rivolge anche agli altri: ai russi e all'occidente.

Il nuovo video

Lingua ucraina, sottotitoli in inglese, va su tutti i social il nuovo video notturno di Zelensky. Innanzitutto un incoraggiamento alla sua gente: "Lavoreremo, combatteremo come possiamo. Fino all'ultimo. Sii coraggioso. Pieno di energia. Insieme con tutte le nostre forze. E non ci stancheremo. Riposiamoci quando avremo vinto".

Poi un resoconto della giornata: ,"Ho parlato con Sua Santità Papa Francesco della ricerca della pace per l'Ucraina, per il nostro Stato, per le atrocità degli occupanti, per il corridoi umanitari verso le città assediate. Ho ringraziato Sua Santità per a posizione chiara e forte contro la guerra e per le sue preghiere per l'Ucraina".

“Mi sono rivolto a entrambe le camere del Parlamento italiano. Mi sono sentito sostenuto al massimo. Ho sentito calore sincero nelle parole. Ho chiesto all'Italia di rafforzare le sanzioni contro la Russia e il suo regime. E sono grato all'Italia che ha sostenuto l'adesione dell'Ucraina all'UE".

“Sono grato al Ministro degli Affari Esteri della Grecia che è stato il primo funzionario europeo per decidere di sostenere il lavoro dei nostri corridoi umanitari in Mariupol. Per evacuare la nostra gente dalla città e portare aiuti umanitari, che è di fondamentale importanza per tutti. Ad oggi, ci sono circa centomila persone in città. In condizioni disumane. In un blocco completo. Niente cibo, niente acqua, niente medicine. Sotto bombardamenti continui”.

“Nonostante tutte le difficoltà, 7.026 residenti di Mariupol sono stati salvati oggi. Domani continueremo questo importante lavoro. I nostri rappresentanti stanno cercando di trovare un accordo sui corridoi umanitari a Kiev, Regioni di Kharkiv, Zaporizhzhia e Luhansk. Un'altra importante novità è che è stato creato uno strumento online per tutti coloro che può e vuole aiutare con beni umanitari per l'Ucraina. Solo nelle ultime due settimane, il nostro paese ha ricevuto più di 100.000 tonnellate di aiuti umanitari”.

“Le nostre forze armate ci hanno soddisfatto oggi. Gli aerei russi sono stati nuovamente abbattuti. Particolarmente importante, un bombardiere è stato abbattuto su Mariupol”.

"Tre importanti vertici questa settimana: il G7, la Nato e l'Ue. Nuove sanzioni, nuovi aiuti. Lavoreremo, combatteremo in ogni modo possibile. Fino alla fine. Coraggiosamente e apertamente. In tutti questi siti. Con piena energia. Per il risultato. Con tutte le nostre forze. E non ci stancheremo. Riposiamo quando vinciamo. E sicuramente accadrà. Gloria a tutti i nostri eroi! Gloria all'Ucraina!"