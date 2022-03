Zelensky: "I timidi segnali di pace non zittiscono l'esplosione di proiettili russi"

Segnali "positivi" sono stati riscontrati oggi ai colloqui tra Russia e Ucraina. Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky nel nuovo video diffuso questa notte sui social.

Volto stanco e accigliato, il presidente ucraino si è rivolto, come al solito, al suo popolo per commentare insieme gli avvenimenti della giornata appena trascorsa. Un giorno in cui si riaccende la speranza per la pace, ma una sensazione che stride con il rumore che causano le bombe che continuano a cadere sulle case e sulla gente dell'Ucraina.



“Possiamo definire positivi i segnali che sentiamo dalla piattaforma di negoziazione - dice Zelensky -, ma questi segnali non zittiscono l'esplosione di proiettili russi. Naturalmente, vediamo tutti i rischi. Naturalmente non vediamo motivo di fidarci delle parole di certi rappresentanti di uno stato che continua a lottare per la nostra distruzione. Gli ucraini non sono persone ingenue. Gli ucraini hanno già appreso in questi 34 giorni di invasione e negli ultimi otto anni di guerra nel Donbas che solo di un risultato concreto ci si può fidare”.

Intanto nel video Zelensky sostiene che Kiev è pronta ad accettare lo status di Paese neutrale e chiede che ci siano "Stati garanti", in primis la Turchia. "La sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina devono essere garantite. Non ci possono essere compromessi sulla sovranità e sulla nostra integrità territoriale. Questi sono principi chiari". Questa la posizione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

E sulle sanzioni: "Le sanzioni ora non si devono fermare, ma si devono rafforzare, affinché ci sia la pace vera" - così il presidente ucraino - "I negoziati non possono influenzare la revoca delle sanzioni contro la Russia, che non sarà oggetto di discussione finché la guerra non finisce", ha aggiunto Zelensky, ribadendo che "finché non ci riprenderemo ciò che ci appartiene e finché non ci sarà giustizia, al contrario, le sanzioni devono aumentare settimanalmente e devono essere efficaci, non devono essere solo per i media, ma devono essere fatti, affinché ci sia la pace".