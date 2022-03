Zelensky torna a parlare nella notte: “La Russia vuole creare pseudo-repubbliche”

Il presidente ucraino è tornato a parlare nella notte, un avvertimento e un appello in cui ha dichiarato che la realtà è che la Russia sta cercando di creare nuove "pseudo-repubbliche" in Ucraina per spezzare il Paese.

Poi la richiesta alle regioni dell'Ucraina, compresa Kherson, che è stata catturata dalle forze russe, affinché non ripetano l'esperienza di Donetsk e Luhansk.

"Gli occupanti sul territorio della regione di Kherson stanno cercando di ripetere la triste esperienza della formazione di pseudo-repubbliche", ha detto.

"Stanno ricattando i leader locali, mettendo pressione sui deputati, cercando qualcuno da corrompere", ha aggiunto.

“Gli invasori russi non possono conquistarci. Non hanno abbastanza forza, non hanno abbastanza spirito. Stanno solo contando sulla violenza, solo sul terrore. Solo sulle armi, che hanno in abbondanza”.

"Ma gli invasori non sono portati per una vita normale. E la gente può sentirsi felice e sognare. Ma sono biologicamente incapaci di rendere la vita normale. Ovunque la Russia sia andata in terra straniera, i sogni sono impossibili", ha detto Zelensky, tornando a sollecitare gli "alleati e amici all'estero a continuare a fare di più per il nostro Paese, per gli ucraini e l'Ucraina, perché non è solo per l'Ucraina ma per tutta l'Europa".