Zelensky: l'assedio di Mariupol come Leningrado, per i russi sarà peggio di Cecenia e Afghanistan

"Cittadini della Russia! In che modo il tuo assedio di Mariupol è diverso dall'assedio di Leningrado durante la seconda guerra mondiale?". Così il presidente della Ucraina Volodymyr Zelenski in un nuovo video.

La guerra in Ucraina per i russi rischia di essere peggio di quelle in Cecenia e in Afghanistan, ha detto Zelenski nel suo videomessaggio a tre settimane dall'inizio dell'invasione.

“C'è ancora un'opportunità - ha detto - c'è per ogni soldato inviato nel territorio del nostro paese, che non è stato ucciso, ferito o catturato. L'esercito russo sta subendo perdite che non ha visto in Siria o in Cecenia; che le truppe sovietiche non hanno avuto in Afghanistan. Se la vostra guerra, la guerra contro il popolo ucraino, continuerà, le madri russe perderanno più figli che nelle guerre afghane e cecene complessivamente”.

Ogni soldato russo che depone le armi avrà la possibilità di sopravvivere. Mi rivolgo ai soldati di leva, che sono stati gettati in questa guerra - non la loro guerra - e agli altri soldati che hanno ancora un istinto di autoconservazione. Abbassa le braccia. È meglio che morire sul campo di battaglia nella nostra terra".