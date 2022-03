Zelensky. "L'esercito russo non riesce a trovare i nazisti e neanche la strada di casa"

Come accade ormai ogni notte, il presidente ucraino utilizza le ore notturne per inviare messaggi video alla sua gente, ma anche, come in questo caso, precisi riferimenti a chi sta invadendo l'Ucraina. Nel video, della durata di 6 minuti, il presidente Zelensky ironizza sulla incapacità da parte dei militari russi di trovare in Ucraina i “nazisti”, riferendosi alla propaganda russa che sta alla base dell'intervento militare nel territorio ucraino. Zelensky ironizza anche sul fatto che, stando alle aspettative di Putin, i militari russi avrebbero dovuto trovare un'accoglienza festante, da liberatori, non appena entrati in Ucraina, invece hanno trovato un popolo che difende la propria terra. Infine un passaggio dai toni più minacciosi, un invito ai militari russi a fare rientro a casa, a ritrovare la strada di casa, per evitare che i militari ucraini debbano aiutarli ad andarsene in altro modo.

Questo un passaggio significativo tratto dal nuovo video del presidente Zelensky: "È già terminato il 25° giorno che l'esercito russo sta cercando e non riesce a trovare in Ucraina i nazisti che hanno inventato, dai quali avrebbero voluto proteggere il nostro popolo. Come cercano e non riescono a trovare ucraini che li incontrerebbero con dei fiori. E, soprattutto, l'esercito russo non riesce a trovare la strada di casa. Ecco perché i nostri soldati li aiutano sulla via del giudizio di Dio".