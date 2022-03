Zelensky: "Nulla di concreto dai colloqui. Ci prepariamo per gli attacchi russi al Donbass"

In un nuovo discorso televisivo che come al solito viene diffuso sui social nelle prime ore della notte, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha affermato che i colloqui di pace con la Russia continuano, "ma per il momento ci sono solo parole, niente di concreto". La notizia è stata riportata anche dal Guardian. Zelenskiy ha anche affermato che l'Ucraina si sta preparando per gli attacchi russi al Donbass.

"Non crediamo a nessuno, nemmeno a una bella frase" ha detto ancora nel suo intervento video il presidente ucraino sull'annuncio della Russia di ridurre l'escalation dei combattimenti intorno a Kiev. Zelensky ha detto che le truppe russe si stanno riorganizzando. "Non daremo via niente. Non ci arrenderemo. Combatteremo per ogni metro del nostro territorio", ha promesso.

"Ci sono persone, politici che lavorano per il bene dell'Ucraina e ci sono altri che lo fanno solo per tenersi il posto. Ho firmato oggi l'ordinanza per richiamare l'Ambasciatore ucraino in Marocco e anche in Georgia. Con tutto il rispetto se non ci saranno armi, sanzioni per la Russia, se non ci saranno restrizioni per le imprese russe cercatevi per favore un altro lavoro". Ad affermarlo nel video è sempre il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

"Aspetto nei prossimi giorni i risultati concreti dai nostri rappresentanti nell'America Latina, nel vicino oriente, sud est asiatico, paesi africani. Il fronte diplomatico è altrettanto importante", aggiunge Zelensky.

"La prima linea diplomatica è una delle principali linee del fronte. E tutti lì devono lavorare nel modo più efficiente possibile per vincere e aiutare l'esercito. Ciascuno in prima linea diplomatica deve lavorare proprio

come ciascuno dei nostri difensori sul campo di battaglia", ha aggiunto.