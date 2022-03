Zelensky in un nuovo video "Combattiamo una guerra che non abbiamo mai voluto"

Continuano gli attacchi in Ucraina nonostante il richiamo a una tregua utile a permettere corridoi umanitari e a fermare il sangue che scorre per le strade di alcune città ucraine come Mariupol, Kharkiv e Irpin. Il presidente Zelensky chiede, pertanto, una stretta sulle sanzioni commerciali, e ancora la no-fly zone agli alleati. Lo dice nel consueto video del giorno apparso sui social. "Visto che la Russia continua la guerra bisogna boicottare ed instaurare l'embargo sulle esportazioni del petrolio e dei prodotti petroliferi". A Bruxelles, intanto, Mario Draghi incontra Ursula von der Leyen per decidere sui nuovi passi a riguardo, specialmente sui rifornimenti di gas in ambito europeo.

Secondo il leader ucraino le sanzioni sono fondamentali per fermare Mosca che agisce da paese terrorista: "È necessario un nuovo pacchetto di sanzioni, inaccettabile finanziare un Paese terrorista" dice, in quella che definisce una guerra in cui si è costretti a rispondere al sangue col sangue: "Stiamo combattendo una guerra che non abbiamo mai voluto. Siamo costretti a uccidere".

Nel video parlando al mondo e agli europei parla del futuro dell'Europa che, secondo lui, sarà deciso dalla resistenza ucraina, ribadendo la richiesta agli alleati della Nato di imporre una no-fly zone sull'Ucraina e di fornire al suo Paese aerei militari. "Quante morti ancora ci vogliono per chiudere il cielo? Quale è la differenza tra i civili di Kharkiv o di Amburgo?, ha dichiarato. "Dateci gli aerei per difenderci. Questo è l'aiuto che il mondo deve fornire non all'Ucraina ma a stesso affinché l'umanità possa vincere", ha proseguito.

E mentre ha inizio il terzo giro di colloqui tra le delegazioni russa e ucraina prosegue lo scambio di accuse incrociate sui corridoi umanitari che dovrebbero consentire l'evacuazione dei cittadini ucraini. Il capo negoziatore russo accusa i "nazionalisti" ucraini di averli bloccati. Zelensky giudica, però, 'completamente immorale' che i corridoi umanitari siano diretti "solo verso Russia e Bielorussia".

I sei corridoi sono "uno da Kiev a Gomel (Bielorussia), due da Mariupol a Zaporizhzhya (sud-est Ucraina) e Rostov sul Don (Russia meridionale), uno da Kharkiv a Belgorod (Russia occidentale) e due da Sumy a Belgorod e Poltava (Ucraina centrale)".

Il terzo round dei negoziati avviene nella foresta di Belovezhskaya Pushcha, nella regione di Brest dove si sono svolti anche i primi due negoziati. A chiedere a gran voce il dialogo sono il premier israeliano Bennet e il presidente turco Erdogan. Mentre la Cina, che dichiara come la sua amicizia con Mosca sia "forte come una roccia", si dice pronta a mediare per riportare la pace. Al momento, Mosca "non cede su niente", spiega Parigi, mentre il negoziatore ucraino dichiara: "non cederemo su Crimea e Donbass", in quella che per loro significherebbe una resa.