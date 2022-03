Zelensky parla al Parlamento britannico: "Noi non perderemo, combatteremo fino alla fine"

Si è collegato in videoconferenza con il Parlamento britannico ed è stato accolto da una standing ovation. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato così alla Camera dei Comuni: ''Non vogliamo perdere quello che è nostro, non vogliamo perdere il nostro Paese'', ha detto.

L'Ucraina si chiede con una domanda "shakespeariana" se essere o non essere, "e la nostra risposta è sì", che vogliamo esistere, ha detto.

Zelensky ha invocato Winston Churchill giurando che l'Ucraina "combatterà fino alla fine". Facendo eco a un famoso discorso del leader inglese del 1940 - "combatteremo sulle spiagge" – il presidente ucraino ha detto: "Continueremo a combattere per la nostra terra, a qualunque costo. Combatteremo nelle foreste, nei campi, sulle coste e nelle strade".

Zelensky ha poi lodato ''i nostri eroici soldati che hanno continuato a combattere quando i russi ci dicevano di deporre le armi''.

''Le perdite tra le vite umane, nelle forze russe, hanno superato le diecimila unità'', ha aggiunto il presidente ucraino, precisando che tra le perdite russe ''ci sono anche dei generali''.

In Ucraina ''più di 50 bambini sono stati uccisi'' dall'inizio dell'aggressione militare russa, ha detto Zelensky, ricordando la bambina di sei anni che ha perso la vita a Mariupol per disidratazione. Perché ''i russi non danno cibo e acqua'', ha puntualizzato.

''Questi sono i bambini che avrebbero potuto vivere, ma loro ce li hanno portati via'', ha aggiunto, dicendo che i russi ''hanno preso la loro vita''.

''Non volevamo questa guerra'', ha sottolineato Zelensky, affermando che ''stiamo combattendo con uno degli eserciti più forti al mondo'', ma ''siamo stati capaci di reagire'' sempre ''restando umani'' e dicendo che ''non torturiamo chi catturiamo''.

Il presidente ucraino ha parlato in toni drammatici dell'invasione attuata dalla Russia. "Per favore, riconoscete questo Paese come uno stato terrorista", ha detto.

"Per favore rafforzate le sanzioni, per favore fate sì che i cieli ucraini siano sicuri, fate quello che va fatto per rimanere in linea con la grandezza del vostro Paese", ha aggiunto Zelensky.

"Chiediamo il vostro aiuto, l'aiuto dei paesi civili. Siamo grati per l'aiuto, ti sono grato, Boris", ha concluso il presidente ucraino. Le sue parole sono state salutate da un lunghissimo applauso finale.

"Mettiamo da parte le nostre differenze politiche", ha detto il Premier Boris Johnson parlando alla Camera dei comuni dopo l'intervento del presidente ucraino. "I britannici e i loro alleati sono determinati a proseguire" su questa strada, e adottare "tutti i mezzi possibili, diplomatici, economici, umanitari".

"Noi e gli alleati dobbiamo unirci e fare pressione" sulla Russia, "dobbiamo continuare a fornire armi a Kiev, dobbiamo aumentare le sanzioni attorno a Putin e quindi interromperemo l'import di petrolio russo, useremo qualsiasi metodo fino a che Putin non avrà fallito la sua impresa e l'Ucraina non sarà di nuovo un Paese libero", ha concluso Johnson.