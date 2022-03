Zelensky: "Forze russe pronte a bombardare Odessa"

Un discorso agli ucraini per incoraggiarli, parole di elogio per le tante forme di resistenza che le persone hanno scelto per opporsi all'invasione russa. Il presidente Volodymyr Zelensky questa mattina si è rivolto al suo popolo e ha definito l'Ucraina "una superpotenza dello spirito". Il Paese, ha detto in un video, si è espresso al massimo delle sue possibilità, i soldati hanno combattuto ma anche la gente comune ha difeso città, ospedali e vigili del fuoco. Quindi il presidente ha incoraggiato i residenti delle aree occupate a protestare, se possibile. In dieci giorni di guerra, ha detto Zelensky, l'Ucraina ha unito "milioni di persone, che sono diventate un tutt'uno". Il presidente ha poi avvertito che le forze russe si stanno preparando a bombardare Odessa. Parlando alla tv ha detto: "Razzi su Odessa? Sarà un crimine di guerra".