Zelensky in collegamento con Firenze: "79 bambini uccisi. L'Europa non dimentichi l'Ucraina"

Diciassette rintocchi di campana, tanti quanti sono i giorni di guerra, danno il via alla manifestazione per la pace in piazza Santa Croce, a Firenze. Migliaia le persone arrivate con bandiere dell'arcobaleno e dell'Ucraina, gialle come i cereali, blu come il cielo. Tra la folla ci sono ucraini e russi che vivono, studiano qui e con dolore assistono alla guerra. Dagli altoparlanti suona l'Ave Verum Corpus di Mozart e tanti, tantissimi sono accalcati sotto al palco in attesa del videomessaggio del presidente Zelensky.

"Per noi l'Ucraina è già Europa. I cittadini dell'Ucraina sono i cittadini di Firenze, Bologna, di Berlino. Non smetteremo mai di dirlo con tutta la forza che abbiamo", ha detto il sindaco di Firenze e presidente di Eurocities, organizzazione che riunisce 140 città europee, nel corso della manifestazione della pace a Firenze. "È una vergogna che si arrestino i sindaci, come il primo cittadino di Melitopol, Ivan Fedorov. Fermate subito questo scempio in Ucraina", grida Nardella.