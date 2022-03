Zelensky: "Tra pochi mesi il parere sull'adesione all'Ue dell'Ucraina"

Entro pochi mesi arriverà il parere della Commissione europea sull'adesione all'Ue dell'Ucraina. Lo hanno annunciato sui rispettivi profili Twitter la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen e il capo di Stato ucraino, Volodymyr Zelensky dopo un colloquio in video chiamata.

Sempre su twitter il messaggio di Ursula von der Leyen: "Il percorso europeo dell'Ucraina è ora iniziato. Tempi come questi richiedono la visione, la fermezza e la resistenza per fare un passo difficile dopo l'altro. La Commissione europea è su questo percorso", ha scritto la presidente, che ha assicurato a Zelensky "il sostegno incessante dell'Ue" e annunciato l'erogazione di una seconda quota di circa 300 milioni di euro di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina.

L'opinione della Commissione è il primo passo per avviare la procedura di adesione all'Unione europea. Subito dopo l'inizio del conflitto, Ursula von der Leyen aveva dichiarato: "L'Ucraina è una di noi e la vogliamo nell'Unione. Abbiamo un processo con l'Ucraina che consiste, ad esempio, nell'integrazione del mercato ucraino nel mercato unico. Abbiamo una cooperazione molto stretta sulla rete energetica, per esempio. Così tanti argomenti su cui lavoriamo a stretto contatto e in effetti, nel tempo, ci appartengono".

Intanto, le reti elettriche di Ucraina e Moldavia sono state collegate alla rete dell'Europa continentale. ”Ciò aiuterà l'Ucraina a mantenere stabile il proprio sistema elettrico, le case calde e le luci accese durante questi tempi bui. È anche una pietra miliare storica per le relazioni Ue-Ucraina: in quest'area, l'Ucraina fa ora parte dell'Europa", ha dichiarato ieri in una nota la commissaria europea all'Energia, Kadri Simson.