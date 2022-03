Zelensky: "Il nemico è inumano, ha il vuoto nel cervello, nel cuore, nell'anima"

Nei 3 minuti e 47 secondi in cui come sempre Zelensky si rivolge ai suoi connazionali, ma fa in modo che a sentirlo sia tutto il resto del mondo, a partire dalla Russia, il presidente ucraino ha fatto un bilancio della pesante giornata appena conclusa e ha dato delle precise indicazioni su come evolverà la situazione.

Spari sui civili

"A Kherson gli occupanti hanno sparato ai manifestanti pacifici disarmati che protestavano per la loro e la nostra libertà". "I militari russi non sanno neanche cosa vuol dire avere la libertà - ha aggiunto Zelensky -. Li hanno mandati qui come se fossero dei condannati a morte". Il presidente ucraino ha anche fatto sapere che "nella regione di Zaporizhzhia è stata attaccata un auto con persone civili".

“Voglio parlare con Putin”

Volodymyr Zelensky insiste nel dire che solo "un incontro " tra lui e Vladimir Putin potrà "fermare la guerra". "Io credo che senza questo incontro sia impossibile comprendere pienamente se i russi sono pronti a fermare la guerra". "L'Ucraina non può accettare nessun ultimatum dalla Russia. Innanzitutto distruggici, solo allora i loro ultimatum saranno onorati". Qualsiasi "compromesso" nei negoziati con la Russia per finire al conflitto sarà sottoposto a referendum in Ucraina, ha dichiarato il presidente ucraino. Ha anche insistito sulla necessità di un "incontro", "in qualche modo", qualunque cosa", con il suo omologo russo Vladimir Putin per "fermare il guerra" in Ucraina. “Credo che, senza questo incontro, sia impossibile comprendere appieno cosa loro (i russi) sono pronti a fare per fermare il guerra”.