Zelensky: "Un gruppo di esperti internazionali per monitorare l'efficacia delle sanzioni a Mosca"

"Stiamo creando un gruppo di esperti, ucraini e internazionali, presso l'ufficio del presidente, che analizzerà costantemente le sanzioni contro la Russia con l'obiettivo di monitorare la loro effettiva efficacia e assicurarsi che non possano essere aggirate. Questo dovrebbe essere un obiettivo per l'intero mondo democratico senza eccezioni". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr zelensky, in un nuovo video postato sui social, come avviene ormai nel corso di ogni notte, fin dall'inizio della guerra.

Nel corso del messaggio, proposto sui social con i sottotitoli in lingua inglese, il presidente Zelensky ha fatto il consueto punto della situazione, partendo dalle “buone notizie che riguardano il controllo del territorio. Irpin è stata liberata. Sono grato a tutti. Gli occupanti russi sono stati cacciati via - ha detto ancora Zelensky -, ma si continua a combattere. Le truppe russe controllano il nord della regione di Kiev. La situazione resta molto difficile a Chernihiv, a Sumy, nella regione di Kharkiv, nel Donbas, anche nell'Ucraina del sud la situazione resta molto complicata”.

Zelensky parla anche delle perdite, quelle più dolorose, e stima siano 143 i bambini morti finora in guerra. Poi il pensiero torna alla martoriata città di Mariupol che “resta ancora bloccata e le truppe russe impediscono di far funzionare i corridoi umanitari”.

Infine il richiamo al coraggio a tutti gli ucraini, perché “tutto è ancora possibile, ma senza eccessiva euforia. Dobbiamo ancora lottare”.

Poi Zelensky racconta dell'incontro avuto con il primo ministro canadese, Justin Trudeau: "Abbiamo discusso di cooperazione nei settori della difesa e della pressione delle sanzioni sulla Russia. Ho informato Trudeau sui crimini commessi dalla Russia e sullo stato dei negoziati. Sono grato per la disponibilità a prendere in considerazione un'ulteriore assistenza macro-finanziaria per l'Ucraina".

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky continua a esortare i paesi alleati a sostenere Kiev. "L'Ucraina non può e non sarà d'accordo con la posizione di sanzioni passive di alcune entità nei confronti della Russia. Non dovrebbero esserci pacchetti di sanzioni sospese, nel senso che se le truppe russe fanno qualcosa, allora ci sarà una risposta", ha detto ancora nel suo messaggio alla nazionale a tarda notte. "Se i pacchetti di sanzioni sono deboli o non funzionano abbastanza, se possono essere aggirati, crea una pericolosa illusione per la Russia, che possa continuare a permettersi quello che sta facendo ora. E gli ucraini lo pagano con la vita. Migliaia di vite”, ha spiegato.

"Nessuno ha il diritto di usare la vita degli ucraini per risparmiare entrate in Russia o entrate comuni con la Russia”. "Gli ucraini non dovrebbero morire solo perché qualcuno non riesce a trovare il coraggio sufficiente per consegnare le armi necessarie all'Ucraina. La paura ti rende sempre complice", ha proseguito Zelensky. "Se qualcuno ha paura della Russia, se ha paura di prendere le decisioni necessarie che sono importanti per noi, in particolare fornirci aerei, carri armati, artiglieria necessaria, proiettili, questo rende tali persone responsabili della catastrofe creata dalla Russia truppe anche nelle nostre città", ha concluso.