Zurich Assicurazione rimuove logo con la lettera Z per dissociarsi dall’invasione russa in Ucraina

La compagnia svizzera Zurich Assicurazione ha sospeso provvisoriamente l’utilizzo del logo con la lettera Z per dissociarsi dall’invasione russa in Ucraina.

Il simbolo della compagnia assicurativa era una lettera Z bianca sullo sfondo blu.

“Noi rinunciamo provvisoriamente all’uso della lettera Z nei social networks, dove compare separatamente e potrebbe essere fraintesa”, recita il comunicato ufficiale della Zurich Assicurazione.

In precedenza, Zurich Assicurazione ha condannato l’invasione russa in Ucraina e ha sospeso la sua attività in Russia.