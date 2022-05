A 14 anni Maurizio diventa paraplegico: “Il trauma è stato l’inizio della mia seconda vita”

Maurizio Fratea è di Monza, ha 47 anni e vive su una sedia a rotelle. La sua è una storia di rinascita. Ha 14 anni quando la sua vita cambia radicalmente a causa di un brutto incidente.

E’ l’11 novembre 1989 e Maurizio lavora come idraulico apprendista: “Terminate le scuole dell’obbligo sono entrato subito nel mondo del lavoro con un forte entusiasmo- racconta-. Quel giorno, ero nella zona di Como, in un’azienda per svolgere alcune riparazioni. In una delle strutture di quell’impresa, ci hanno segnalato la presenza di umidità. Abbiamo localizzato la perdita, ma sotto il pavimento c’era un accumulo di gas naturale che, durante l’intervento, è esploso”.

Da quel giorno inizia il calvario. Undici mesi trascorsi in ospedale, cinque dei quali supino e una diagnosi senza scampo: paraplegia da lesione mielica, ovvero paralisi agli arti inferiori. “Quel giorno è terminata bruscamente la prima parte della mia vita- dice- ed è cambiata in maniera radicale tutta la mia prospettiva futura”.

Uscito dall’ospedale, nell’agosto del 1990, il rientro a casa con una nuova “compagna”, la sedia a rotelle. Una compagna odiata, disprezzata, non accettata al punto di sentire il bisogno di un sostegno psicologico per affrontare la situazione, per provare a vivere. Ma non lo trova, non si sente adeguatamente capito, sostenuto e non riesce a risollevarsi, così decide di rimettersi a studiare e con molti sacrifici consegue due lauree, in psicopedagogia e in psicologia, dopo un lungo e tortuoso percorso di riorganizzazione di vita.

Oggi Maurizio è sposato, ha tre figli di 11, 9 e 6 anni e non si sente disabile. Esercita la professione di counselor anche nel mondo dell’infanzia, nelle scuole e nel campo della formazione. La sua missione è quella di aiutare le persone a superare i traumi attraverso una relazione di fiducia che ha l’obiettivo di tirare fuori le emozioni per ascoltarsi davvero. “L’istruzione e la cultura hanno iniziato a risuonare sempre più nelle mie corde e ho scelto consapevolmente l’indirizzo del corso di laurea- spiega-. Sono venute fuori le mie attitudini, maturate non perchè è avvenuto il trauma, ma perchè questo trauma mi ha dato la possibilità di fermarmi, sentirmi, ascoltarmi. Non avrei mai immaginato di riuscire a raggiungere tutti questi obiettivi. Quel famoso 11 novembre 1989 è stato per me una seconda nascita e una scoperta” afferma. Dall’esperienza di Maurizio è nato anche un libro, un percorso storico della sua vita di prima, durante e dopo l’incidente, evidenziando gli aspetti che lo hanno portato alla riorganizzazione della sua nuova esistenza.