È giallo sull'incrociatore Moskva. Kiev: "Colpito e affondato". Russia: "Gravemente danneggiato"

L'unica cosa accertata sul caso dell'incrociatore Moskva, al largo delle coste di Odessa, è il “grave danneggiamento”. Lo hanno ammesso gli stessi russi, probabilmente per mettere a tacere il successo sventolato a gran voce dagli ucraini. Restano dubbi sull'affondamento dell'ammiraglia, schierata nel Mar Nero. “Colpita con due missili Neptune e affondata”, hanno dichiarato gli ucraini. Secondo i russi le munizioni a bordo sarebbero esplose a seguito di un incendio e l'intero equipaggio sarebbe stato evacuato: “Nessun ferito”. Non è chiaro come siano andati i fatti. Restano le due versioni e la certezza, per i russi, di aver perso un pezzo della flotta.