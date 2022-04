Guterres: "Cessate il fuoco il prima possibile". Lavrov: "Kiev ha sabotato l'accordo di Minsk"

Botta e risposta tra il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, e il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, nella conferenza stampa congiunta dopo l'incontro a due a Mosca. Scopo del segretario Onu è l'apertura di corridoi umanitari a Mariupol, soprattutto nell'acciaieria Azovstal, dove centinaia tra civili e militari sono assediati da giorni nei bunker sotterranei.

Mosca è pronta a collaborare con le Nazioni Unite per aiutare i civili in Ucraina: "I nostri obiettivi sono principalmente proteggere la popolazione civile e siamo pronti a collaborare con i nostri colleghi delle Nazioni Unite per alleviare la difficile situazione della popolazione civile", ha detto Lavrov. Ma “noi apriamo i corridoi, e questi sono ignorati dal battaglione Azov, che sfoggia le svastiche delle SS, e non ci permettono” di intraprendere l'evacuazione. “Kiev si è vergognata di mostrare alla comunità intenazionale queste immagini” delle svastiche (ndr). E per quanto riguarda i negoziati, Lavrov ricorda che ben tre tavoli si sono succeduti in questi 50 giorni, ma "il presidente ucraino ha detto di non aver ricevuto il nostro testo di proposta di negoziato".

Chiara la posizione del segretario Onu: "Siamo interessati a trovare le condizioni di un cessate il fuoco in Ucraina il prima possibile, dobbiamo fare tutto ciò che è possibile" per questo obiettivo. “Oggi ho un rimpianto” ha aggiunto Guterres - “l'Onu non è stata parte dell'accordo di Minsk, capisco le sofferenze da parte russa, ma queste sofferenze possono essere alleviate grazie alla Corte internazionale, eppure rileviamo che non abbiamo truppe ucraine in Russia ma invece ci sono russi in Ucraina”. Guterres si è detto inoltre "preoccupato per i rapporti su violazioni e potenziali crimini di guerra" in Ucraina "che richiedono indagini indipendenti" per essere appurati. "C'è bisogno di corridoi umanitari davvero sicuri ed efficaci e che vengano rispettati da tutte le parti", ha aggiunto.

Più tardi il segretario Onu sarà ricevuto al Cremlino da Vladimir Putin. Solo dopo volerà a Kiev.

La richiesta di Kiev è chiara: prima dell'incontro è stato lo stesso ministro degli Esteri ucraino a chiedere al segretario generale delle Nazioni Unite di premere sulla Russia per l'evacuazione del porto assediato di Mariupol. “E' davvero qualcosa che l'ONU è in grado di fare. Un vero passo avanti”, ha detto all'Associated Press il ministro degli Esteri Kuleba.

Lavrov torna a ricordare il pomo della discordia - secondo Mosca - e cioè che "la situazione in Ucraina è il risultato dell'espansione incontrollata della Nato" a Est e che “l'Onu non ha reagito al sabotaggio degli accordi di Minsk” del 2015, ha detto ancora una volta il capo della diplomazia russo. E "se continuerà" l'invio di armi dall'Occidente all'Ucraina, "dal negoziato difficilmente sortirà un risultato", ha aggiunto, parlando di vero e proprio “sabotaggio grossolano da parte di Kiev” dell'accordo che pure fa parte del diritto internazionale.

“Questo tipo di discorso non si può rimandare all'infinito, prima o poi arriverà il momento della verità, nessuno vuole guerre, ma esigere risposte da chi viola le carte dell'Onu è la strada, perché questo momento della verità arriverà e si deve porre un dialogo onesto". “Per quanto riguarda il negoziato siamo favorevoli, ma la trattativa con Zelensky è andata male perché lui si è rimangiato quello che ha detto la settimana prima”. Ieri dal Cremlino Lavrov aveva parlato di terza guerra mondiale come ”un pericolo reale”, dichiarazione che ha preoccupato il mondo intero.