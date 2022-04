Ketanji Brown Jackson è la prima donna afroamericana a diventare giudice della Corte suprema Usa

La giudice Ketanji Brown Jackson è stata confermata dal Senato americano alla Corte suprema con 53 voti a favore, tra cui tre repubblicani, e 47 contrari, tutti del Grand Old Party. La giudice era la candidata del presidente Joe Biden ed è la prima donna afroamericana a ricoprire l'incarico. La conferma è stata salutata da un fragoroso e lungo applauso dei democratici.

Commozione è trapelata dalla vice presidente americana Kamala Harris nel momento in cui ha annunciato la conferma alla Corte Suprema della giudice. Kamala Harris, a sua volta, è stata la prima donna di colore ad arrivare alla vicepresidenza degli Stati Uniti. Sorriso, occhi lucidi e voce tremante per lei nel momento della comunicazione dell'esito del voto fatta all'aula del Senato.

La neo giudice della Corte suprema ha 51 anni, due figlie Talia e Leila, laureata ad Harvard. Nella sua lunga carriera Brown Jackson ha partecipato anche alla difesa di un detenuto di Guantanamo. Incarico per il quale è stata attaccata dai senatori repubblicani durante le audizioni per la conferma. Biden, che l'ha scelta, ne ha spesso lodato le qualità "straordinarie" sottolineando il bisogno della Corte Suprema di "essere specchio del paese".

Con Jackson gli equilibri interni alla Corte Suprema non sono destinati a cambiare: prenderà il posto di Stephen Breyer, nominato da Bill Clinton, e i Repubblicani continueranno ad avere una salda maggioranza con 6 giudici su 9. Il suo ingresso fra i saggi comunque è un passo storico perché è la prima donna afroamericana, la terza persona di colore nominata nei 233 anni di storia della Corte Suprema, e fa salire a quattro il numero delle donne che siedono fra i saggi che, per oltre due secoli, sono stati un club solo ed esclusivamente di uomini bianchi.

Secondo la CNN, la neogiudice della Corte ha un curriculum brillante: è la prima giudice negli ultimi trent’anni ad aver lavorato soprattutto come avvocata d’ufficio prima di intraprendere la carriera da giudice, e ha fatto parte dell’organo direttivo dell’università di Harvard, la prestigiosa università in cui si laureò nel 1996; prima dell'incarico sedeva nella Corte di appello federale di Washington D.C., a cui è stata indicata dall’amministrazione di Joe Biden circa un anno fa.

Le audizioni per arrivare alla sua nomina al Senato Usa sono state questa volta particolarmente accese, con molti senatori Repubblicani che hanno mosso accuse molto dure alla neoeletta come quella di aver in passato “comminato pene leggere a terribili delinquenti”. La Jackson è stata difesa dai senatori Democratici e si è difesa da par suo mettendo al centro il concetto che “in una democrazia le corti esistono, o dovrebbero esistere, anche per contenere gli eccessi e gli abusi del governo”.

La conferma alla Corte Suprema del giudice Ketanji Brown Jackson "è un momento storico per la nostra Nazione". Lo ha detto il presidente americano Joe Biden. "Abbiamo fatto un altro passo nel rendere la nostra Corte un luogo che rifletta le diversità dell'America. Sarà un incredibile giudice e sono onorato di condividere con lei questo momento" ha detto il presidente.