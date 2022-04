Perseguitava da anni Alessia Orro, riarrestato stalker di 55 anni

“Mi sento in dovere come atleta e personaggio pubblico di condividere con voi quello che ormai piano piano sta uscendo ovunque. Vorrei dare l’esempio non solo dentro il campo”. Inizia così il post su Instagram pubblicato oggi da Alessia Orro, pallavolista 23enne della Nazionale italiana. Fa riferimento alla vicenda che ha condizionato la sua giovane vita di atleta e di donna negli ultimi anni: un caso di stalking per ora concluso con l'arresto - il secondo -della persona che la perseguitava. L'uomo, già finito ai domiciliari nel 2019 per lo stesso reato, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri all'esterno del palazzetto dello sport 'Arena di Monza', dove attendeva l'arrivo di Orro. Aveva ripreso a seguire la ragazza e a inviarle numerosi messaggi sui social, utilizzando toni offensivi e insulti di fronte alla decisione dell'atleta di bloccarlo.

Chi è l'uomo che la perseguitava Lo stalker è un impiegato di banca di 55 anni di Novara, Angelo Persico. Già nel 2019 era finito ai domiciliari con l'accusa di atti persecutori nei confronti della giocatrice che in quel periodo militava nella squadra di Busto Arsizio (Varese). Allora patteggiò una condanna a un anno e 8 mesi. Da anni il 55enne, ossessionato dall'atleta, era convinto che la Orro fosse, come ha spiegato, "la donna della sua vita". L'arresto L'uomo era stato nuovamente denunciato dalla Orro. I carabinieri hanno acquisito, in seguito alla denuncia che ha dato l'avvio alle indagini, le immagini dei circuiti di videosorveglianza di Villasanta, nel Monzese. Le analisi dei nastri hanno consentito di localizzare l'auto dell'uomo nella cittadina. Infine, è stato rintracciato dai militari dell'arma e, bloccato, non ha opposto resistenza. Su disposizione della Procura di Monza, è stato trasferito in carcere, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.

(LaPresse) Pallavolo, Italia: Alessia Orro

Le parole della società sportiva "Come Consorzio Vero Volley da sempre ci opponiamo a qualunque forma di violenza e siamo orgogliosi di aver collaborato in maniera sempre discreta con i Carabinieri e non possiamo che ringraziarli di quanto fatto per la nostra giocatrice - ha scritto l'Unione Sportiva Pro Victoria Pallavolo Monza del Vero Volley Monza - Ma, ancora di più, siamo orgogliosi di Alessia, che ancora una volta ha dimostrato la sua personalità e tutto il suo valore anche come persona denunciando la situazione e affidandosi tempestivamente ai Carabinieri per la sua tutela e la soluzione del caso. Siamo convinti che il suo esempio sarà di insegnamento per tutte e verrà seguito da tante tra le persone che, purtroppo, ancora oggi si sentono minacciate o subiscono violenze, di qualunque genere queste siano".

(LaPresse) Pallavolo, Italia: Alessia Orro