Russia, è morto lo scienziato Roman Kovalev condannato per alto tradimento

È morto il fisico russo Roman Kovalev, condannato per alto tradimento. Era stato rilasciato dal carcere due settimane prima della sua morte per motivi di salute. Lo scienziato soffriva da tempo del male incurabile.

Roman Kovalev era l'ex capo del Center for Heat Transfer and Aerogas Dynamics (CTA) dell'Istituto centrale di ricerca di ingegneria meccanica (TsNIIMash), che fa parte dell’industria aerospaziale russa.

Era stato condannato nel 2020 a sette anni in una colonia a regime duro. Il 13 aprile, Kovalev, malato oncologico, era stato rilasciato dal carcere per motivi di salute, dopo numerose petizioni.

Durante il processo, che si è tenuto a porte chiuse, Kovalev si è dichiarato colpevole. Kovalev è un collega di Viktor Kudryavtsev, scienziato dipendente di TsNIIMash, accusato di tradimento nel luglio 2018. Dopo il suo arresto, è stato riferito che i casi di Kovalev e Kudryavtsev potrebbero essere collegati. Viktor Kudryavtsev è stato rilasciato dal carcere preventivo nel settembre 2019 su cauzione con avviso di garanzia per motivi di salute. È morto nel 2021.