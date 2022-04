È morto Vladimir Zhirinovskij: 30 anni alla Duma tra risse e minacce

È morto a 75 anni Vladimir Zhirinovskij, leader del partito liberaldemocratico russo, schierato su posizioni di destra ultranazionalista e anti-occidentale. All'inizio di marzo aveva uno shock settico e un'insufficienza polmonare come conseguenza dell'infezione da coronavirus. Vyacheslav Volodin, portavoce della Duma, il parlamento di Mosca di cui era deputato, ha detto che il decesso è sopravvenuto dopo una grave e lunga malattia e ha aggiunto: “La portata della sua figura è tale che senza di lui è difficile immaginare la storia del sistema politico della Russia moderna”.

Sempre alla Duma a partire dagli ultimi anni dell'Unione sovietica, più volte candidato alle elezioni presidenziali sono molti gli episodi controversi di cui si è reso protagonista nei corso di tre decenni. Non si contano le volte in cui ha evocato di sparare a qualcuno che non gli stava a genio o di lanciare armi nucleari contro vari paesi, ma propose anche di sottrarre l'Alaska dagli Stati Uniti e di espandere le frontiere della Russia al punto che i soldati potessero "lavare gli stivali nelle acque dell'Oceano Indiano".

Nel 2003 fu protagonista di una rissa con un esponente politico avverso con cui aveva dibattuto in televisione sulla guerra in Cecenia. Nel 2005 sputò in aula contro parlamentare di sinistra e anche quella volta finì a cazzotti. Nel 2008 si fece riprendere mentre sparava con un fucile a sagome di cartone dell'allora vice-premier Dmitrij Medvedev e di altri politici. Nel 2012 diffuse un video in cui frustava un asino, chiamandolo con il nome di un altro candidato alle presidenziali. Nel 2014 disse ai suoi sottoposti, letteralmente, di “stuprare” una giornalista al sesto mese di gravidanza che gli aveva chiesto se Mosca stesse progettando ritorsioni contro l'Ucraina dopo la caduta di Yanukovich. Nel 2015 in due diversi discorsi alla Duma suggerì di “incendiare Parigi e distruggere Berlino" e di lanciare una bomba atomica sul Bosforo. Nel 2018 una giornalista lo accusò di molestie sessuali.

Negò a lungo di avere origini ebraiche, fino a riconoscerlo in un libro del 2001, osservando: "Perché dovrei rifiutare il sangue russo, la cultura russa, la terra russa e innamorarmi del popolo ebraico solo per quella singola goccia di sangue che mio padre ha lasciato nel corpo di mia madre?"