25 aprile, a Milano contestazioni alla Brigata ebraica e al Pd

Sfila il corteo del 25 aprile in occasione del 77mo anniversario della Liberazione a Milano. La manifestazione, che ha preso il via in corso Venezia, terminerà in piazza Duomo. In testa, insieme ai gonfaloni di Milano e delle citta gemellate, sfila il sindaco Beppe Sala. Subito alle sue spalle si sono disposte la Brigata Ebraica e una delegazione ucraina.

Contestazioni alla Brigata ebraica si sono verificate tra Porta Venezia e via San Damiano. "Fuori l'Italia dalla Nato" hanno urlato a più riprese ai lati del corteo tra la folla e poi all'incrocio con la Circonvallazione. Sempre lo stesso gruppo ha contestato anche il Pd definito "partito guerrafondaio" favorevole alle spese militari. “Niente soldi alle armi niente tagli a scuola e sanità”. Contestazione condannata immediatamente da Letta, Sala e Pagliarulo, che hanno sottolineato l'importanza dell'unita in una giornata come questa. La manifestazione è colorata con tante bandiere della pace, ucraine e italiane e tante le famiglie con figli, i giovani e i giovanissimi insieme con gli ultimi partigiani e deportati ancora in vita. Il sindaco Sala questa mattina a margine della deposizione in Comune della corona alla lapide della città Medaglia d'oro della Resistenza, aveva affermato che contestare la Nato "è assolutamente folle", ricordando poi che il 25 aprile è "alla base della nostra democrazia" ed è "qualcosa su cui non ci si può dividere".

Un'ampia delegazione di cittadini ucraini sta sfilando in testa al corteo per il 25 aprile a Milano. In tanti sorreggono una lunga bandiera gialla e blu dell'Ucraina e qualcuno ha la bandiera della Nato, che è stata accolta da fischi e contestazioni da altri partecipanti al corteo. "Putin assassino" e "Slava Ukraine" gli slogan che scandisce lo spezzone ucraino, che ha anche intonato canzoni patriottiche e l'inno nazionale. Lo spezzone è stato aspramente contestato da un gruppo di antagonisti dei centri sociali, che hanno gridato "nazisti".

A breve si terranno i discorsi ufficiali del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, del presidente milanese e di quello nazionale dell'Anpi, Roberto Cenati e Gianfranco Pagliarulo, del presidente dell'Aned, Dario Venegoni, e del segretario della Cgil, Maurizio Landini. In piazza sono presenti tutte le sigle politiche dal centrosinistra alla sinistra radicale fino agli anarchici (a partire dal leader del Pd e dal quello di Articolo Uno, Enrico Letta e Roberto Speranza), il Movimento 5 Stelle, i sindacati (autonomi compresi), le associazioni della società civile, e l'imponente spezzone di "Milano contro la guerra" che racchiude diverse sigle politiche, realtà della galassia pacifista, alcuni centri sociali e collettivi antagonisti.