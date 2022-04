263 milioni di persone a rischio povertà estrema dopo il Covid e la guerra in Ucraina

La foto di una donna con il bambino sulle spalle in una capanna improvvisata e intorno pentole vuole, racconta più di tante parole cosa vuol dire soffrire la fame. Avere fame. Nel 2022 si muore di fame e secondo il rapporto dell’Oxfam, quest’anno la combinazione Covid e guerra in Ucraina potrebbe portare 263 milioni di persone in più, in tutto il mondo, in povertà estrema.

Oxfam Povertà estrema in Kenya

Le mani di una donna che tengono da una parte una ciotola di legumi e nell’altra un sacchetto di aiuti alimentari racconta che nel 2022 ben 827 milioni di persone rischiano di soffrire la fame, 860 milioni di dover sopravvivere con meno di 1,90 dollari al giorno. 65 milioni nuovi poveri solo per l’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità.

“Stimiamo - spiega Francesco Petrelli, policy advisor di Oxfam Italia sulla sicurezza alimentare – che l’aumento globale dei prezzi dei generi alimentari da solo, spingerà altri 65 milioni di persone verso la povertà estrema entro l’anno. Il totale dei nuovi poveri, 263 milioni di individui, è superiore alla popolazione di Regno Unito, Italia, Germania e Spagna messi insieme e il balzo rappresenta un’inversione di tendenza nelle statistiche sulla povertà globale senza precedenti storici”. Si preannuncia un periodo di scelte tra mangiare, riscaldarsi, curarsi, ma la prima emergenza resta e resterà l’aumento della fame globale, con milioni di persone che si troveranno colpiti da malnutrizione acuta. In un momento dove se si guarda più in là ci sono paesi dove guerre, vittime, massacri durano da anni e coinvolgono paesi dell’Africa orientale, nel Sahel, in Yemen e Siria dove si parla di una crisi umanitaria mai vista. E dove i cambiamenti climatici hanno bruciato la terra.

Poi c’è l’economia. L’Oxfam nel rapporto sottolinea che i paesi più poveri del mondo saranno chiamati a ripagare 43 miliardi di dollari in oneri per il servizio del debito nel 2022. Una cifra che da sola coprirebbe i costi delle loro importazioni alimentari. I prezzi dei beni alimentari a livello mondiale hanno infatti raggiunto a marzo, secondo la FAO, il massimo storico da quando l’indice è stato istituito nel 1990. Nel frattempo i grandi produttori di petrolio e gas stanno registrando profitti record, con tendenze simili previste anche per il settore alimentare e delle bevande. Il mondo da sempre va a due velocità, due velocità che sembrano avvicinarsi lentamente per la pandemia e la guerra in Ucraina: se nelle famiglie che vivono nelle economie avanzate l’aumento dei prezzi dei generi alimentari incide per il 17% sulla spesa, arriva al 40% nei paesi dell'Africa sub-sahariana.