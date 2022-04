Las Vegas, a Olivia Rodrigo il premio come miglior nuova artista

I premi Grammy hanno preso il via oggi, per la prima volta a Las Vegas, e Jon Batiste, il musicista jazz arrivato al traguardo con undici nomination, ne ha portati a casa già tre nella cerimonia che ha preceduto il galà, trasmesso sulla Cbs. Tra i premi più importanti, invece, il primo è andato al superduo r&b Silk Sonic: “Leave the Door Open” ha vinto come canzone dell'anno, dopo avere sfondato al primo posto della classifica dei 100 single più hot di Billboard. Il riconoscimento è andato a Bruno Mars e Anderson Paak assieme a Christopher Brody Brown e Dernst Emile II, conosciuto come D'Mile, che ha dedicato la vittoria alla madre, morta la scorsa settimana.

Lo show si tiene nella capitale del gioco d’azzardo dopo che gli organizzatori avevano rinviato la cerimonia originale, in programma a Los Angeles a fine gennaio, a causa della recrudescenza di contagi da Covid. L'attenzione adesso si concentra sulla diretta tv dopo il flop degli Oscar, quando Will Smith, di lì a poco premiato come miglior attore protagonista, ha preso a schiaffi uno dei presentatori, il comico Chris Rock, che aveva fatto un’infelice battuta sulla testa rasata di sua moglie Jada Pinkett.

Il recordman delle nomination, Jon Batiste, che ha 35 anni e viene da una famiglia di musicisti jazz di New Orleans, ha vinto un premio per la colonna sonora del cartone animato “Soul” e altri due nelle categorie delle “radici americane”. Justin Bieber, H.E.R. e la rapper Doja Cat sono in corsa per otto statuette nella serata condotta da Trevor Noah, mentre Billie Eilish, premio Oscar per “No Time to Die”, ne ha conquistate sette, al pari della favorita della serata, la diciannovenne Olivia Rodrigo, che potrebbe fare l'en plein di miglior album, miglior canzone, miglior record e miglior debutto. Ed è appena giunta la notizia della sua vittoria nella categoria “migliore nuova artista”.