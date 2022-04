77 anni fa il suicidio di Hitler ed Eva Braun nel bunker di Berlino

Una cerimonia breve, spartana, compiuta soltanto per sancire quell’unione che andava avanti da 13 anni. Fu quella che unì in matrimonio Adolf Hitler, il Führer del Terzo Reich, e la sua compagna Eva Braun. Un matrimonio durato un solo giorno, dal momento che il 30 aprile 1945, 77 anni fa, la coppia di neosposi si suicidò nel bunker in cui erano asserragliati.

La capitolazione della Germania nazista era ormai a un passo, con le armate angloamericane in marcia verso Berlino da ovest e da sud e l’Armata Rossa sovietica che aveva quasi raggiunto la capitale tedesca da est. Erano le ultime fasi della Seconda guerra mondiale, una tragedia che si trascinava ormai da sei anni con il suo devastante corollario di morte e distruzione.

Alla fine, i russi entrarono a Berlino in quello stesso 30 aprile e dopo qualche ora dal suicidio di Hitler issarono la bandiera rossa, lo Stendardo della Vittoria, sul tetto del Palazzo del Reichstag, immortalando quel momento cruciale con un gesto destinato a fare storia, cristallizzato in una fotografia altrettanto storica, poi scattata due giorni dopo in una scena riprodotta ad hoc.