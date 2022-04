A New York la pizza è stupefacente, mentre in Florida una sposa è nei guai per catering "speziato"

Un Paese, due leggi: parliamo degli Stati Uniti dove, a New York, presto potrebbe essere servita nei ristoranti la pizza alla marijuana: secondo quanto scrive il New York Post, dopo aver dato il via libera alla marijuana a scopo ricreativo, la Grande Mela starebbe valutando la possibilità di concedere la licenza a pizzerie e ristoranti per vendere cibi con cannabis.

"Gli edibili di cannabis non sono un concetto nuovo", ha detto la senatrice democratica dello stato di New York, Liz Krueger, sottolineando che, anche se l'utilizzo di cannabis da parte dei ristoranti non era oggetto primario della legge approvata due mesi fa, non è illegale.

Ci sono però specifiche restrizioni: l'acquisto di marijuana è vietato ai minori di 21 anni, quindi la pizza “all'erba” non potrebbe essere venduta liberamente e le etichette devono indicare chiaramente la quantità di marijuana usata nella preparazione del cibo. Infine, il ristoratore che farà richiesta di licenza per vendere pietanze con cannabis non potrà vendere nel contempo bevande alcoliche.

Lo Stato di New York legalizzato nello scorso febbraio l'uso ricreativo di marijuana, che secondo le stime apre la strada a un'industria da quasi 4,2 miliardi di dollari con la creazione di migliaia di posti di lavoro. Nel mentre, in Florida si è svolta una vicenda del tutto diversa: la festa di matrimonio “alla cannabis” ha messo nei guai ospiti e invitati, per motivi diversi.

La sposa, di 42 anni, e la responsabile del servizio catering, di 31, sono state accusate di aver servito cibo con marijuana agli invitati alle nozze, mandandone diversi in ospedale. Ora le donne dovranno rispondere penalmente di violazione delle leggi anti-manomissione della Florida, cessione di marijuana e negligenza colposa.

I partecipanti al banchetto, una cinquantina in tutto, non sarebbero stati informati del contenuto “insolito” delle pietanze e molti si sarebbero sentiti male. Alcuni hanno manifestato sintomi compatibili con l'uso di sostanze stupefacenti: il personale dell'ospedale che li ha accuditi si è insospettito ha informato la polizia.