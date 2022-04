A Pasqua rinascono le città d’arte. Aperti monumenti, musei e parchi archeologici statali

Le città d’arte sono in testa alle classifiche come meta delle vacanze del fine settimana di Pasqua. Il turismo nel nostro paese, dunque, riparte proprio dai luoghi rimasti chiusi e più penalizzati durante la pandemia. La voglia di voltare pagina e il desiderio di cultura si traduce in oltre un milione di prenotazioni per pernottamenti. Di queste 400mila sono state effettuate da turisti stranieri.

I dati sono della ricerca del Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti.

Numeri da boccata d’ossigeno: nelle città e nei centri d'arte le prenotazioni hanno superato il 76% della disponibilità delle strutture ricettive. Il 36% delle richieste arriva da turisti stranieri, grandi assenti negli ultimi due anni. Numeri che fanno ben sperare per tutta la filiera se si pensa ai musei, ai siti culturali e archeologici, alle guide turistiche, alla ristorazione, dai servizi di noleggio e di trasporto fino alle attività commerciali.

Arte e cultura battono l’incertezza delle guerra in Ucraina e il Covid che ancora gira. Resteranno aperti anche nei giorni delle festività pasquali i monumenti, i musei, le gallerie, le aree e i parchi archeologici statali. Aperture speciali che consentiranno a tutti i visitatori di godere delle bellezze artistiche e culturali Italiane. Per verificare luoghi, orari, tariffe e modalità di visita è possibile consultare la seguente pagina del sito del Ministero della Cultura: https://cultura.gov.it/pasqua2022.

Si ricorda infine che per l'accesso a tutti i luoghi della cultura statali, dal primo aprile 2022, non è più richiesto il possesso del green pass rafforzato, né di quello base, mentre resta l'obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche. Alcuni luoghi sono visitabili solo su prenotazione.