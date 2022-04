Ucraina, l'Ue ha raccolto fondi per 10,1 miliardi di euro

L'iniziativa internazionale "Stand up for Ukraine", organizzata oggi a Varsavia, ha raccolto 10,1 miliardi di euro per sostenere l'Ucraina. "Il mondo ha finalmente impegnato 9,1 miliardi di euro nell'ambito della campagna. Inoltre, la Commissione, in collaborazione con la Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo, aggiunge un ulteriore miliardo per gli sfollati in Ucraina. È fantastico. Quindi 10,1 miliardi di euro", ha detto la presidente von der Leyen. Del miliardo messo in campo dall'Ue, 600 milioni andranno all'Ucraina e in parte alle Nazioni unite e i restanti 400 milioni agli Stati di frontiera per l'aiuto ai rifugiati.

"Non ci volteremo dall'altra parte. Nelle ultime settimane il governo ha stanziato nuovi fondi per aiutare i rifugiati ucraini a far fronte alle loro spese quotidiane dal cibo alle medicine, al materiale scolastico. In tutto, abbiamo stanziato circa 500 milioni di euro per sostenere gli ucraini che arrivano in Italia e 110 milioni in assistenza finanziaria per il governo ucraino". Lo ha detto il premier Mario Draghi nel suo intervento in video all'evento finale della campagna di raccolta fondi internazionale “Stand up for Ukraine” a Varsavia.

