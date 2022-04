Abusò di oltre 500 atlete: 13 delle vittime di Nassar chiedono all'Fbi 130 milioni di dollari

Larry Nassar ha lavorato per la nazionale statunitense di ginnastica artistica dal 1996 fino al 2017, anno in cui è stato accusato e in seguito processato e condannato poi (nel 2018) a un totale di 176 anni di reclusione, per aver abusato sessualmente di più di 500 atlete durante le sue sedute. Tra le sue vittime anche atlete di livello mondiale come la medaglia d’oro olimpica Simone Biles.



Nassar, secondo l’avvocato White, ha continuato nel suo "regno del terrore per 17 non necessari mesi". White non ha ancora citato in giudizio l'FBI, per il momento ha inviato una email all’agenzia contenente le sue richieste. Secondo la legge federale, le richieste di risarcimento devono prima essere presentate all’agenzia governativa, che ha quindi sei mesi per rispondere. A seconda della risposta dell'FBI, potrebbe seguire una causa. "Nessuno avrebbe dovuto essere aggredito dopo l'estate del 2015 perché l'FBI avrebbe dovuto fare il suo lavoro", ha affermato Grace French, fondatrice di un gruppo chiamato The Army of Survivors. "Sapere che l'FBI avrebbe potuto aiutare a evitare questo trauma mi disgusta".

Le “sviste” dell'Fbi nelle indagini ad Indianapolis e a Los Angeles

Nel caso Nassar, la sede di Indianapolis della USA Gymnastics ha detto agli agenti locali dell'FBI che nel 2015 tre ginnaste hanno affermato di essere state aggredite da Nassar. Ma su questi abusi l'FBI non ha aperto un'indagine formale “dimenticando” di informare sia le autorità federali che quelle statali del Michigan (fautrici della principale inchiesta a livello statale contro Nassar), secondo il rapporto dell'Ispettore generale.



Gli agenti dell'FBI di Los Angeles, nel 2016 avviarono un'indagine sugli abusi sessuali perpetrati da Nassar intervistando diverse vittime, ma anch’essi “dimenticarono” di allertare le autorità del Michigan, secondo l'ispettore generale. Il direttore dell'FBI Christopher Wray si è scusato pubblicamente per come gli agenti hanno gestito la questione: "Mi dispiace particolarmente che ci siano state persone all'FBI che hanno avuto la possibilità di fermare questo mostro nel 2015 e hanno fallito. E questo è imperdonabile. Non sarebbe mai dovuto succedere".



L'avvocato James White ha affermato che più di 100 donne sono state aggredite dopo il luglio 2015 e si aspetta che altri avvocati presenteranno reclami contro l'FBI. Nassar non è stato fermato fino a novembre 2016 durante un'indagine della polizia della Michigan State University. L’Università statale del Michigan, anch’essa a suo tempo accusata di non avere fermato Nassar, ha accettato di pagare 500 milioni di dollari a più di 300 donne e ragazze che sono state aggredite.