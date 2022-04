L'accordo di Jennifer Lopez e Ben Affleck: sesso almeno quattro volte a settimana

Ci sono stati gli incontri fugaci, poi i baci sulla gondola a Venezia e infine la più classica delle proposte, in ginocchio, con tanto di anello - un raro diamante verde stimato almeno 5 milioni di dollari. Così è stata suggellata la ritrovata unione tra le star di Hollywood Jennifer Lopez e Ben Affleck, diciotto anni dopo il loro primo incontro.

Adesso, l'attenzione dei media è tutta rivolta alle nozze. Le precedenti, fissate una prima volta in California nel 2003, poi rimandate al 2004, furono annullate senza troppe parole.

Stavolta però questo “matrimonio s'ha da fare” e, secondo i primi rumors, sarebbe già stato stilato l'accordo pre-matrimoniale. Nel quale - ma la notizia non è stata nè smentita nè confermata dagli interessati - c'è una clausola che solleva molta curiosità, caldeggiata dall'attrice ma firmata da entrambi. I "Bennifer" - come sono stati immediatamente ribattezzati - si sarebbero impegnati a fare sesso almeno quattro volte a settimana, oltre a dover versare svariati milioni di dollari in caso di addio.

Una clausola di “deterrenza”, insomma. Ma la garanzia di un impegno costante basterà a tenerli lontani dalle tentazioni?

Principale sponsor di questa postilla, sarebbe stata la bellissima JLo, avvezza e a conoscenza delle intemperanze per cui è noto il suo Ben che ha confessato un passato di dipendenza da droga e sesso.

Certo, la maturità raggiunta negli ultimi vent'anni potrebbe aver portato consiglio, ma non si sa mai, deve aver pensato lei, 52 anni, 2 figli, 3 mariti e ben 6 anelli di fidanzamento alle spalle. Mentre lui, solo un anno dopo l'annullamento delle nozze con la Lopez, sposò nel 2005 l'attrice Jennifer Garner, da cui ha avuto tre figli.