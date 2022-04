Accuse reciproche tra francesi e russi per una fossa comune nel deserto del Mali

A quasi 5000 chilometri dall'Ukraina, in Mali nella cittadina di Gossi è andato in scena una altro capitolo della guerra di disinformazione tra Mosca e l'Europa occidentale. Lo scenario è quello dell'operazione Barkhane, un'azione anti-terrorismo guidata dai militari francesi contro i gruppi islamisti nella regione del Sahel, iniziata il 1° agosto 2014 e in fase di conclusione.

In estrema sintesi, nel febbraio scorso il governo golpista maliano ha chiesto/preteso che le truppe francesi lascino al più presto il Mali e si è rivolto alla Russia per avere aiuti militari. Gli aiuti inviati da Putin sono stati i mercenari del gruppo Wagner, una società militare privata russa sempre pronta ad esaudire le richieste del Cremlino.

L'esercito francese afferma di aver filmato tra il 20 e il 21 aprile quelli che dice essere mercenari russi che seppelliscono dei corpi vicino alla base francese di Gossi. La Francia sostiene che si tratti di un tentativo di accusare i francesi stessi di aver lasciato una fossa comune. Nel filmato del drone dell'esercito francese, si vedono soldati dalla pelle chiara impegnati a coprire i corpi con la sabbia. due loro addirittura sembrano filmare la scena.