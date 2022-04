Addio ad Hermann Nitsch, guru del "teatro orgiastico" austriaco

L'artista austriaco è morto proprio nei giorni in cui Venezia, per l'apertura della Biennale d'Arte, gli dedica una mostra alle Oficine 800 alla Giudecca.

E' morto ad 83 anni l'austriaco Hermann Nitsch, considerato il "guru" del cosiddetto teatro orgastico: nelle sue performance, leggendarie le tracce di sangue, i corpi nudi, interiora ed animali sgozzati. Una figura controversa che fu un pioniere dell'Azionismo viennese, che in Italia trovò l'America: nel 1974 a Napoli, per fermare una delle sue ardite e coinvolgenti performance - La "Aktion n.45", nello studio del gallerista Peppe Morra intervenne addirittura la polizia: fu chiamata dagli inquilini del palazzo allarmati dal sangue che i tantissimi visitatori uscendo, avevano lasciato sulle scale.

Gli eccessi e l'eccentricità per "l'arte totale"

Nel 1971 acquistò il castello di Prinzendorf, in Austria, dove dopo 20 anni di preparazione, nel 1998 fece la sua ultima azione: una performing di 6 giorni.

L'Austria gli ha dedicato un museo nel 2007, a Mistelbach, dove la sua opera viene presentata in tutte le sue sfaccettature, un museo in suo nome anche a Napoli dal 2008, aperto dal gallerista Giuseppe Morra. Invitato più volte alla Biennale ha realizzato più di 150 "azioni" in tutto il mondo. La sua ricerca è caratterizzata dalla "volontà di liberazione del corpo e dello spirito, dalle imposizioni della società borghese e da ogni forma di tabù religioso, moralistico e sessuale".

La rassegna in corso a Venezia

Intitolata "Hermann Nitsch: 20th painting action", la rassegna attualmente in corso a Venezia presenta per la prima volta in Italia l'intera "20.malaktion" (realizzata da Nitschal nel 1987): si tratta di un'imponente raccolta di painting action che comprende 52 opere - tra cui il più grande dipinto che l'artista abbia mai realizzato durante la sua carriera: 20 metri di lunghezza - mescolando nel rosso intenso di sangue e pittura, il sacro ed il profano, il reale ed il simbolico:

Come esprime in uno dei suo ultimi tweet sul suo profilo - che sembra proprio oggi, un pò il suo testamento spirituale - dove scrive: "Prendo su di me tutto ciò che appare negativo, sgradevole, perverso ed osceno: la lussuria e la conseguente isteria sacrificale, per risparmiarvi la contaminazione e la vergogna che comporta la discesa nell'estremo".