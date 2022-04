Addio al Catania Calcio: finito l'esercizio provvisorio, è fuori dalla Serie C

Finisce a tre giornate dalla conclusione del campionato di Lega Pro, la carriera del Catania calcio. Il giudice fallimentare del tribunale siciliano con un secco comunicato di tre righe ha fatto sapere che termina l'esercizio provvisorio del club rossazzurro.

Di fatto gli etnei non torneranno più in campo e non si disputerà domani la gara con il Latina.

La società era stata dichiarata fallita nel dicembre dello scorso anno. Ieri l'uscita di scena dell'imprenditore Benedetto Mancini che avrebbe potuto salvare il club. Infatti non ha versato l'intero importo di 500mila euro che era previso nel bando della base d'asta fallimentare. Quindi la decadenza è per "inadempimento di pagamento integrale del corrispettivo".

A questo punto la classifica della serie C verrà riscritta escludendo tutti i risultati fin qui ottenuti dalla formazione di Francesco Baldini.