Addio al fumettista Elio Fenzo, 'papà' di "Simba" e "Koko"

Ci ha lasciati all'età di 89 anni il fumettista e illustratore Stelio Fenzo, poliedrico maestro del fumetto italiano d'avventura, collaboratore di Hugo Pratt. La poliedricità di Fenzo è leggendaria nel mondo del fumetto: è autore della sexy eroina tarzanide "Jungla", paladina della giustizia nella giungla africana, ma anche delle avventure per bambini di "Simba".

Nato a Venezia il 3 settembre 1932, Fenzo frequenta da ragazzo il gruppo veneziano dell'Asso di Picche animato da Hugo Pratt, Mario Faustinelli, Alberto Ongaro e altri autori e nel 1948 pubblica i suoi primi fumetti sul "Giornale illustrato".

In seguito collabora con "Il Vittorioso" e nel 1953 si trasferisce, su consiglio di Pratt, in Gran Bretagna, dove realizza storie di guerra per la casa editrice Fleetway e storie rosa per la Thompson. Rientra in Italia all'inizio degli anni Sessanta, dedicandosi per molti anni tra l'altro per la casa editrice Sepim alle avventure di "Capitan Moko", che inizialmente si chiamava "Capitan Cormorant", e a "Kiwi", personaggi che erano stati creati da Pratt. Continua a lavorare intensamente producendo tantissimi personaggi o terminando le opere, che, per vari motivi editoriali, Pratt non riusciva a concludere.