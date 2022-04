Afghanistan: raid pakistano al confine, è salito a 45 il numero dei morti, tra cui molti bambini

È salito a 45 il numero dei morti, tra cui molti bambini, nel raid aereo e nel bombardamento d'artiglieria condotto dalle forze pakistane al confine afghano, secondo quanto denunciato da fonti dei Talebani.

Gli attacchi sono avvenuti nel corso della notte scorsa, nelle due province di Khost e Kunar. Nella prima si contano 40 vittime e 20 feriti, tutti membri di tre famiglie, nella seconda cinque morti e un ferito. Le vittime sono tutte civili, membri di tre famiglie emigrate in Afghanistan dal vicino Pakistan dopo un'operazione di Islamabad nella regione tribale del Waziristan negli anni scorsi. Ventinove delle vittime appartenevano ad un'unica famiglia.

Il ministero degli Esteri afghano ha convocato l'ambasciatore pakistano a Kabul, Mansoor Ahmad Khan, per protestare contro i raid che non sono stati confermati da Islamabad.

Gli attacchi sarebbero avvenuti in rappresaglia per l'uccisione avvenuta ieri di sette soldati pakistani caduti in un'imboscata nella regione tribale del Nord Waziristan.

L'accusa è arrivata dal responsabile del dipartimento Informazione e cultura provinciale dei Talebani, Najibullah Hanif, che alla Dpa, l'agenzia di stampa tedesca Deutsche Presse-Agentur, ha denunciato un attacco con artiglieria pesante negli ultimi tre giorni sui distretti di Marwara, Shelton e Nari prima dei bombardamenti su Khost e Kunar.