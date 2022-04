Afroamericano ucciso in Michigan, i manifestanti si radunano dopo la diffusione di un video

Decine di persone si sono radunate nel centro di Grand Rapids, in Michigan, per protestare contro l'uccisione da parte della polizia di un giovane afroamericano. Lo riportano i media americani. La manifestazione, in piazza Rosa Parks, era stata programmata per domani ma è stata anticipata dopo la pubblicazione di un video shock in cui si vede il 26enne Patrick Loyola a terra con un poliziotto bianco che lo bracca premendo la gamba contro la schiena prima di ucciderlo.

Nelle immagini si vedono i due che si stanno scontrando per il teaser estratto dall'agente e che il giovane tenterebbe di sottrargli. “Lascialo”, si sente urlare il poliziotto. “Lascia il teaser”, ripete l'agente prima di estrarre la pistola e colpire il giovane alla testa. L'afroamericano era stato fermato per un controllo stradale il 4 aprile scorso. La famiglia di Patrick ha attaccato la polizia definendo l'accaduto un'esecuzione.

I manifestanti si sono poi spostati davanti al quartier generale della polizia. Molti sorreggendo cartelli con su scritto “Black Lives Matter” e ripetendo il motto del movimento per i diritti dei neri di cui George Floyd, l'afroamericano soffocato a morte da un agente a Minneapolis due anni fa, è diventato il simbolo. Non sono stati registrati momenti di tensione, ma quando i manifestanti hanno visto gli agenti in tenuta anti-sommossa fuori dal quartier generale hanno espresso la loro rabbia in modo pacifico. Gli organizzatori della marcia alla fine hanno disperso la folla e hanno chiesto a tutti di rientrare a casa.