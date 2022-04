Aggredisce i poliziotti con un'ascia, arrestato uno stalker

Si è scagliato contro gli agenti di polizia ed i vigili del fuoco, brandendo un'ascia, dopo avere rischiato di fare precipitare un pompiere dall'autoscala.

Alla fine i poliziotti - dopo avere usato lo spray urticante - sono riusciti a bloccare un 45enne di Crevoladossola (Verbano Cusio-Ossola) che era stato denunciato per stalking con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Provvedimento che non aveva mai rispettato, anzi l'uomo si era reso protagonista di un'aggressione ai danni del padre e della sorella della vittima. E' così scattato un provvedimento di custodia cautelare in carcere disposto dal tribunale di Verbania.

La dinamica dell'aggressione

Le forze dell'ordine si sono presentate alla sua abitazione per arrestarlo, ma trovando la porta chiusa hanno cercato di entrare in casa da una finestra situata a 10 metri d'altezza, usando una autoscala. A quel punto è spuntato il 45enne, che prima ha cercato di far cadere un vigile, e poi li ha minacciati con un'ascia.

Dopo essere stato colpito dal getto di spray urticante, ha tentato di fuggire dal balcone di casa, ma altri poliziotti lo hanno bloccato e arrestato.