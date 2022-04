Aggressione nello spogliatoio: la Roma denuncia alla polizia l'allenatore del Bodo/Glimt

La Roma denuncia. Post partita agitato in Norvegia tra Bodo e squadra giallorossa - come scrive l'Ansa - con le proteste verbali immediate del capitano giallorosso. "Il loro allenatore ha aggredito il nostro preparatore dei portieri, Nuno Santos", ha spiegato Lorenzo Pellegrini.



Dei primi momenti di tensione verbali c'erano già stati durante la partita tra le due panchine. Il confronto è poi continuato nel tunnel degli spogliatoi con toni accesi e sfociato nel pugno del tecnico Knutsen a Nuno Santos. Le parti sono state poi divise con tanto di intervento della polizia locale che ha raccolto le versioni dei dirigenti della Roma.



Lo stesso ha fatto il delegato Uefa presente, al quale sono stati mostrati anche i segni sul volto di Santos dopo il pugno ricevuto.



L'auspicio del club giallorosso è che vengano presi provvedimenti perché è ritenuto molto grave quanto successo, tanto che i vertici del club giallorosso (Tiago Pinto e Lombardo) sono poi rimasti davanti lo spogliatoio del Bodo/Glimt in attesa delle scuse, mai arrivate.



Opposta la versione dei norvegesi che definiscono l'accaduto "un incidente senza conseguenze", mentre Knutsen in conferenza aveva accusato il preparatore dei portieri della Roma di essersi comportato come un pazzo per tutta la gara.