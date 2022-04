Agguato nel Napoletano: due persone ferite, una è in gravi condizioni

Otto colpi di pistola. Obbiettivi zio e nipote di 30 anni. È l’ennesimo agguato nel napoletano. È accaduto a Caivano. I sicari sono entrati in azione verso le 18,30 di ieri pomeriggio. Le vittime sono state subito soccorse e trasportate all’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. Uno è in gravi condizioni ed è stato sottoposto al Cardarelli a un delicato intervento allo stomaco. Su quanto accaduto indaga la Polizia.

La sparatoria è avvenuta vicino al Parco Verde che sarebbe considerata una delle più grandi piazze di spaccio del Sud. Un agguato che potrebbe essere collegato alla faida dei clan della camorra per il controllo del giro della droga ed entrato in conflitto con il cartello criminale del Parco Verde di Caivano. Al momento però ribadiscono gli inquirenti non si escludono altre ipotesi.

Si torna ancora a parlare del Parco Verde quartiere difficile e complesso. Da qui si alza ancora la voce di don Maurizio Patriciello che è finito sotto scorta dopo molte e ripetute minacce. Sulla sua pagina Facebook, il parroco, ha commentato così "Ancora un agguato nel nostro paese. Ancora si spara a Caivano. Due uomini sono rimasti feriti. Volgi, Signore, il tuo sguardo su di noi. Non permettere che il male prenda il sopravvento. Padre Maurizio Patriciello".