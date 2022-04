Al Teatro Bolshoi di Mosca un balletto a sostegno delle famiglie dei soldati russi morti in guerra

Un balletto "eroico" a sostegno dell'operazione militare russa in Ucraina.

Il celebre Teatro Bolshoi di Mosca ha annunciato che oggi metterà in scena uno spettacolo a sostegno della cosiddetta “operazione militare in Ucraina”. Il ricavato del balletto "Spartacus", di Aram Khachaturian, "sarà donato dal Teatro per aiutare le famiglie dei soldati morti durante l'operazione militare speciale in Ucraina" spiega il teatro in un comunicato pubblicato sul proprio sito, sottolineando che "con questo spettacolo, il Bolshoi lancerà una grande operazione di beneficenza chiamata 'Sipario aperto', organizzata dal ministero della Cultura della Federazione Russa", che ha come obiettivi principali quelli di sostenere il pubblico russo, coloro che aiutano il nostro esercito e dare assistenza agli sfollati dal Donbass".

Nell'ambito di questa di campagna di raccolta fondi, spiega sempre la nota del Bolshoi, "diversi teatri russi presenteranno spettacoli per le organizzazioni giovanili, i volontari, i veterani, così come per gli abitanti delle repubbliche separatiste ucraine di Donetsk e Lugansk".