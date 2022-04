Al via la Settimana mondiale dell'immunizzazione

Per garantire «a tutti una vita lunga e in salute», come da copyright di quest’anno, occorre aumentare la diffusione dei vaccini. È questo il tema scelto per la Settimana mondiale dell’immunizzazione in corso fino al 30 aprile. L’obiettivo è quello di ricordare come le vaccinazioni rappresentino una storia di successo per la salute globale e per lo sviluppo. Un messaggio che viene ribadito ogni anno, ma che è particolarmente sentito in questa fase storica: caratterizzata dal successo dei farmaci a mRna messi a punto contro l’infezione da Sars-CoV-2, ma anche dal calo diffuso delle coperture riguardanti le altre vaccinazioni.

Come funzionano i vaccini?

L’efficacia dei vaccini è dovuta a un meccanismo molto semplice, che permette al sistema immunitario di «memorizzare» il microrganismo che causa la malattia e quindi agire prontamente nell’eventualità di un contatto successivo. Il vaccino è composto da una porzione ridotta del microrganismo da contrastare (un virus o batterio) oppure da una versione attenuata o attenuata del patogeno. In tutti i casi, è incapace di indurre la malattia. Le componenti del vaccino vengono intercettate dalle cellule del sistema immunitario, tra cui i linfociti, che hanno il compito di identificare tutto ciò che di estraneo entra nel nostro organismo. I linfociti, a questo punto, producono anticorpi specifici contro il microrganismo e ne mantengono la memoria: in modo da essere sempre in grado di riconoscerlo e neutralizzarlo ogni qualvolta lo incontreranno di nuovo. Così, quando un soggetto vaccinato entra in contatto con il patogeno vero e proprio, le cellule del sistema immunitario si attivano subito, riconoscono l’agente infettivo (o la tossina), lo neutralizzano ed evitano del tutto lo sviluppo della malattia. La vaccinazione permette quindi di imparare a combattere dei microrganismi che non abbiamo mai visto prima.

Oltre due secoli di successi

Dalla loro introduzione, alla fine del diciottesimo secolo, i vaccini hanno contribuito a incrementare sempre più le speranze di vita dell’intera umanità. Si tratta senza dubbio di una delle più grandi scoperte scientifiche nella storia della medicina. A precedere la pratica vaccinale per come la conosciamo oggi è stata la vaiolizzazione, una prima forma di vaccinazione che riusciva, seppur con i suoi limiti, a immunizzare contro l’infezione del vaiolo. Si trattava di una procedura in cui i medici inoculavano polveri essiccate di sostanze prelevate da malati in forma lieve: una tecnica che si è dimostrata efficace ma molto pericolosa, inducendo anche infezioni letali quanto la stessa malattia. È stato necessario attendere fino al 1796 per la nascita del primo vaccino nel senso corrente del termine. Il medico inglese Edward Jenner per primo notò che le persone a stretto contatto con mucche e cavalli colpiti dalle forme di vaiolo animale sviluppavano forme più lievi di vaiolo umano o non lo sviluppavano per niente. Jenner decise così di inoculare del materiale estratto dalla pustola di una mucca colpita da vaiolo animale in un bambino, che non si ammalò. Nacque così la prima vaccinazione. E se almeno fino all’avvento del Covid-19 le malattie infettive sembravano ai più giovani soltanto un retaggio del passato, lo si deve proprio al successo determinato dai vaccini.

Vaccinazioni a rilento a causa di Covid-19

Al momento sono poco più di venti i vaccini disponibili e in grado di prevenire malattie potenzialmente letali: dalla difterite al tetano, dalla pertosse al morbillo. Fino all’influenza e, per l’appunto, a Covid-19. I vaccini sono anche fondamentali per la prevenzione e il controllo delle epidemie. Sostengono la sicurezza sanitaria globale, pur scontando un ampio divario di diffusione tra i Paesi ad alto reddito e quelli meno agiati. E saranno uno strumento vitale nella battaglia contro la resistenza antimicrobica. Eppure, nonostante gli enormi progressi, la copertura vaccinale si è stabilizzata negli ultimi anni. E nel 2020 è persino diminuita per la prima volta nell’ultimo decennio. La causa è da ricercare nella pandemia in atto, che ha determinato una serie di interruzioni a singhiozzo dei servizi sanitari. Risultato? Nel primo anno di emergenza sanitaria, oltre 23 milioni di bambini nel mondo hanno mancato gli appuntamenti con la profilassi vaccinale. Un dato senza precedenti dal 2009 e più alto di 3,7 milioni rispetto al 2019.

Vaccini obbligatori e raccomandati in Italia

Le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate sono riepilogate nel Piano Vaccinale 2017-2019 prorogato a tutto il 2021 a causa dell’emergenza sanitaria. Il document, ha introdotto una serie di nuove vaccinazioni: come l’anti-meningococcica B nei nuovi nati (dal 2017), la vaccinazione contro la varicella (per i nati dal 2016 in avanti) e il rotavirus (dal 2018 in avanti), la tetravalente sempre contro il meningococco negli adolescenti, i vaccini contro lo pneumococco e l’Herpes Zoster negli over 65, l’estensione della vaccinazione contro il Papillomavirus (HPV) anche ai maschi e l’introduzione della quinta dose contro la poliomielite nel corso dell’adolescenza. Un aggiornamento è previsto nei prossimi mesi, che non metterà comunque in discussione l’obbligo vaccinale per dieci vaccini introdotto nel 2016 dall’allora ministro Beatrice Lorenzin a seguito del calo delle coperture. Oggi bambini e ragazzi (0-16 anni), per iscriversi nelle scuole pubbliche, sono chiamati ad aver rispettato l’appuntamento con le vaccinazioni nei confronti del morbillo, della parotite, della rosolia, della difterite, del tetano, della pertosse, della poliomielite, dell’epatite B, dell’Haemophilus influenzae B e del meningococco B. L’Italia, quanto all'obbligo vaccinale, ha fatto da apripista. L'esempio è stato poi ripreso anche dalla Francia, dall'Irlanda, dagli Stati Uniti e dal Canada. Queste misure hanno determinato ovunque un aumento delle coperture vaccinali.

